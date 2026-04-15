Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι προχωρά στο «μόνιμο άνοιγμα» των Στενών του Ορμούζ, υποστηρίζοντας πως η κίνηση αυτή ωφελεί τόσο την Κίνα όσο και τη διεθνή κοινότητα, ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις σχέσεις του με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, κάνοντας λόγο για θερμό κλίμα στην επόμενη συνάντησή τους.

Όπως ανέφερε, το Πεκίνο εμφανίζεται ικανοποιημένο από την απόφαση, ενώ σημείωσε ότι η κινεζική πλευρά έχει συμφωνήσει να μην στείλει όπλα στο Ιράν. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι κατά την επόμενη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, σε λίγες εβδομάδες, θα υπάρξει θερμό κλίμα.

«Η Κίνα είναι πολύ ευχαριστημένη που ανοίγω μόνιμα τα Στενά του Ορμούζ. Το κάνω και για χάρη τους – και για χάρη του κόσμου. Αυτή η κατάσταση δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. Έχουν συμφωνήσει να μην στέλνουν όπλα στο Ιράν. Ο Πρόεδρος Σι θα μου δώσει μία μεγάλη, δυνατή αγκαλιά όταν φτάσω εκεί σε λίγες εβδομάδες» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε ότι οι δύο χώρες συνεργάζονται αποτελεσματικά, επισημαίνοντας ότι η διπλωματία αποτελεί προτιμότερη επιλογή από την ένοπλη σύγκρουση, χωρίς ωστόσο να αποκλείει τη χρήση στρατιωτικής ισχύος εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

«Συνεργαζόμαστε έξυπνα και πολύ καλά! Δεν είναι καλύτερο από τον πόλεμο; Αλλά θυμηθείτε, είμαστε πολύ καλοί στον πόλεμο, αν χρειαστεί – πολύ καλύτεροι από οποιονδήποτε άλλο!» κατέληξε στην ανάρτησή του.

protothema.gr