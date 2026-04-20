Μαρτυρίες γυναικών στη Γάζα κάνουν λόγο για σεξουαλική κακοποίηση και εκβιασμούς από μέλη της Χαμάς, σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται ισραηλινές και βρετανικές πηγές.

Όπως αναφέρουν οι καταγγελίες, μαχητές φέρονται να εκμεταλλεύονται χήρες νεκρών συμπολεμιστών τους, απαιτώντας σεξουαλικές πράξεις με αντάλλαγμα την παροχή οικονομικής βοήθειας ή άλλων διευκολύνσεων. Τα στοιχεία δημοσιοποιήθηκαν από την ισραηλινή ιστοσελίδα Jusoor News και τη βρετανική Daily Mail.

Oργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γάζα δήλωσαν στην Daily Mail ότι οι ευάλωτες γυναίκες στη Γάζα φτάνουν έως και τις 60, με αναφορές για αύξηση των παιδικών γάμων και εγκυμοσύνων.

Σε μια από τις μαρτυρίες άνδρας από τη Γάζα περιέγραψε πώς βρήκε μια χήρα που είχε εκτοπιστεί στον πόλεμο να κακοποιείται μέσα σε μια σκηνή από «μια ομάδα» μελών της Χαμάς που τον προειδοποίησαν να μην πει τίποτα.

«Η σύζυγος ενός φίλου είχε ζητήσει από έναν διοικητή των Ταξιαρχιών Κασάμ (σ.σ. ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς) να τη βοηθήσει, αλλά εκείνος την εκμεταλλεύτηκε. Την την βρήκαμε σε μια σκηνή στην περιοχή Γκαράμπλι, όπου μια ομάδα μελών του Κασάμ την κακοποιούσε σεξουαλικά. Ενημερώσαμε την ηγεσία, αλλά μας είπαν ότι έπρεπε να το αποσιωπήσουμε» είπε ο άνδρας.

Άλλος άνδρας, επίσης από τη Γάζα, αφηγήθηκε ένα παρόμοιο επεισόδιο με μια από τις γειτόνισσες του, η οποία εκβιάστηκε από «μία από τις φιλανθρωπικές οργανώσεις της Χαμάς… ήθελαν να αυτοκτονήσει με αντάλλαγμα ένα δέμα τροφίμων, ένα κουπόνι βοήθειας ή 100 σέκελ».

Τρίτη μαρτυρία από άνδρα που δήλωσε ότι ήταν μέλος των Ταξιαρχιών Κασάμ, έκανε λόγο ότι είχε ενημερωθεί η ηγεσία ότι ορισμένα μέλη των ταξιαρχιών εκμεταλλεύονταν τις «συζύγους των Μαρτύρων» αλλά δόθηκε διαταγή να κρατηθεί μυστικό. «Τους είπαμε ότι ήταν προσβολή στην τιμή και την αξιοπρέπειά μας», είπε ο άνδρας.

Ο Αμπντουλάχ (σ.σ. αυτό δεν είναι το πραγματικό του όνομα), ο οποίος βιντεοσκόπησε τις μαρτυρίες για το Jusoor News, μίλησε στην Daily Mail: «Δυστυχώς, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Σε κάθε περιοχή, πολλές γυναίκες πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης, ειδικά οι χήρες και οι διαζευγμένες γυναίκες, επειδή δεν έχουν υποστήριξη και εισόδημα. Εκμεταλλεύονται την ευάλωτη θέση τους και η κατάσταση χειροτερεύει μέρα με τη μέρα».

Η Νούρ (σ.σ. δεν είναι το πραγματικό της όνομα), η οποία είναι διαζευγμένη μητέρα τεσσάρων παιδιών, μίλησε στην Daily Mail από τη Γάζα και περιέγραψε σεξουαλικό εξαναγκασμό σε αντάλλαγμα για βοήθεια.

«Δεν έλαβα καμία βοήθεια, οπότε πήγα σε μια φιλανθρωπική οργάνωση. Ένας άντρας εκεί, που φαινόταν θρησκευόμενος και αξιοσέβαστος, υποσχέθηκε να με βοηθήσει. Είμαι μητέρα τεσσάρων παιδιών. Είμαι εκτοπισμένη λόγω του πολέμου και δεν ανήκω σε αναγνωρισμένο στρατόπεδο εκτοπισμένων, οπότε δεν έλαβα καμία βοήθεια. Πήγα σε μια ισλαμική φιλανθρωπική οργάνωση που διανέμει βοήθεια σε εκτοπισμένους και άπορους στη Γάζα. Με υποδέχτηκε ένας άντρας που έμοιαζε θρησκευόμενος, σαν σεΐχης. Είπε ότι θα σταθεί δίπλα μου και θα με βοηθήσει. Του είπα ότι ήμουν χωρισμένη από τον σύζυγό μου. Είπε: “Ω, χωρισμένη; Μια γυναίκα τόσο όμορφη όσο εσύ;”» είπε η γυναίκα σύμφωνα με την οποία ο άνδρας πήρε τον αριθμό τηλεφώνου της προτείνοντας μια βιντεοκλήση αργά το βράδυ.

«Από την αρχή, ο τρόπος που μου μίλησε έμοιαζε με παρενόχληση. Είμαι πολύ νεότερη από αυτόν. Τον εμπιστευόμουν επειδή ήταν μεγαλύτερος άντρας. Τον έβλεπα σαν πατέρα. Είναι στην ηλικία του πατέρα μου, αλλά με παρενόχλησε ευθέως. Φοβόμουν, φυσικά. Με κυνηγούσε. Τον ρώτησα πώς μπορούσε να μου μιλάει έτσι. Και θα έπρεπε να ντρέπεται. Του είπα ότι θα τον αποκάλυπτα. Είπε: “Δεν μπορείς να με αποκαλύψεις, εγώ είμαι η κυβέρνηση εδώ”» κατέληξε η Νουρ.

