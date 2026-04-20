Οι πρώτες εικόνες από τον σεισμό 7,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι στην Ιαπωνία και τα τσουνάμι που ακολούθησαν κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

Αρχικά, η δόνηση μετρήθηκε στα 7,4 Ρίχτερ, αλλά η Ιαπωνία αναθεώρησε στη συνέχεια δύο φορές το μέγεθος προς τα πάνω.

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 4:53 μ.μ. τοπική ώρα στην περιφέρεια Τοχόκου, με επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της ακτής Σανρίκου, στον Ειρηνικό Ωκεανό, και εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιόμετρα.

🇯🇵 Japan: Earthquakes have struck Hokkaido, Aomori, and Iwate in Japan, with a tsunami warning currently in effect.



A 7.4 magnitude quake occurred offshore at a depth of 10 km, with a tsunami warning of 3m for Iwate and Hokkaido.pic.twitter.com/uf8BmD6C3j — Clash Observer (@clashobserver) April 20, 2026

Μάλιστα, η δόνηση ήταν τόσο ισχυρή ώστε ταρακουνήθηκαν μεγάλα κτίρια μέχρι το Τόκιο, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.

Οι πληγείσες περιοχές είναι:

Χοκάιντο: Το βορειότερο νησί της Ιαπωνίας, με τις νότιες ακτές του να έχουν πληγεί περισσότερο.

Η ακτή Σανρίκου: Αυτή εκτείνεται μέχρι τη βορειοανατολική πλευρά του κύριου νησιού της Ιαπωνίας, κάτω από τους νομούς Μιγιάγκι, Ιβάτε και Αομόρι.

Αναφορές για Θύματα και υλικές ζημιές

Σύμφωνα με την πρωθυπουργό της χώρας, Σαναέ Τακαΐτσι, υπάρχουν θύματα και υλικές ζημιές, ενώ συγκροτήθηκε ομάδα έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση του σεισμού.

Japonya’da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, bir oyun salonunun kameralarına böyle yansıdı. pic.twitter.com/jmAqWmVc0p — Dikkat Medya (@dikkatmedya) April 20, 2026

«Αναφέρθηκαν ανθρώπινες και υλικές ζημιές» δήλωσε ηΤακαΐτσι, επαναλαμβάνοντας την έκκληση προς τους κατοίκους των πληγεισών περιοχών να εκκενώσουν τις περιοχές.

Ωστόσο, προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί απώλειες.

Εικόνες στο X δείχνουν μέλη της Φρουράς Ιβάτε να ετοιμάζονται να φύγουν «για να συλλέξουν πληροφορίες» στη νομαρχία Ιβάτε.

Ο στρατός ανακοίνωσε ότι η μονάδα σπεύδει στην Ιβάτε «ως απάντηση στην προειδοποίηση για τσουνάμι».

Κόκκινος συναγερμός για 11 πόλεις στις βορειοανατολικές ακτές – Στη στεριά τα πρώτα κύματα

Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις εκκένωσης στους κατοίκους 11 πόλεων στην επαρχία Ιβάτε, καθώς και στις περιφέρειες Χοκάιντο και Αομόρι, οι οποίες παραμένουν σε ισχύ.

Οι σειρήνες προειδοποίησης συνεχίζουν να ηχούν σε όλες τις πληγείσες παράκτιες περιοχές.

🚨#BREAKING: A powerful 7.4 magnitude earthquake has struck prompting tsunami warnings across affected coastal areas.



📌#Miyako | #Japan



A powerful 7.4 magnitude earthquake has struck northern Japan, triggering tsunami warnings across multiple coastal areas. Authorities are… pic.twitter.com/1Hnj5J0wWm — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 20, 2026

Ήδη δύο διαδοχικά κύματα τσουνάμι, το πρώτο 70 και το δεύτερο 80 εκατοστών, έπληξαν το λιμάνι του Κουζί, στην επαρχία Ιγουάτε, περίπου 50 λεπτά μετά τη δόνηση.

Σε πολλές περιοχές η θάλασσα έχει αποτραβηχτεί, σημάδι ότι θα ακολουθήσει μεγάλο παλιρροϊκό κύμα.

Τα πλοία εγκαταλείπουν τα λιμάνια και ανοίγονται στη θάλασσα, όπου στα βαθιά θα είναι πιο ασφαλή.

Κίνδυνος μεγα-σεισμού

Οι βόρειες παράκτιες περιοχές στην Ιαπωνία έχουν προειδοποιηθεί για ελαφρώς αυξημένο κίνδυνο μεγα-σεισμού τις επόμενες ημέρες.

Μεγα-σεισμός συμβαίνει όταν ένας μικρότερος σεισμός πυροδοτεί έναν μεγαλύτερο στη συνέχεια.

Αυτό συνέβη το 2011, κατά τη διάρκεια του σεισμού και του τσουνάμι στην Ιαπωνία που στοίχισε τη ζωή σε σχεδόν 20.000 ανθρώπους.

Ένας σεισμός μεγέθους 7,3 Ρίχτερ ακολουθήθηκε από έναν σεισμό μεγέθους 9,0 Ρίχτερ.

Το γραφείο του ιαπωνικού υπουργικού συμβουλίου δήλωσε ότι υπάρχει 1% πιθανότητα να συμβεί ένας μεγα-σεισμός την επόμενη εβδομάδα.

