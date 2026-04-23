Ζευγάρι από τη Φλόριντα, που κατήγγειλε σοβαρό λάθος σε κλινική γονιμότητας, ανακοίνωσε ότι εντόπισε τους βιολογικούς γονείς του παιδιού που κυοφόρησε και γέννησε.

Η Τίφανι Σκορ και ο Στίβεν Μιλς με δήλωσή τους στο People ανακοίνωσαν ότι τα αποτελέσματα των γενετικών εξετάσεων επιβεβαίωσαν την ταυτότητα των πραγματικών γονέων του μωρού τους.

Το ζευγάρι είχε καταθέσει αγωγή τον Ιανουάριο κατά του Κέντρου Γονιμότητας του Ορλάντο και του επικεφαλής ενδοκρινολόγου αναπαραγωγής, Δρ. Μίλτον ΜακΝίκολ υποστηρίζοντας ότι εμφυτεύθηκε στη μήτρα της Σκορ έμβρυο άλλης ασθενούς τον Απρίλιο του 2025. Όπως αναφέρεται στη μήνυση, το λάθος αυτό οδήγησε στη γέννηση της κόρης τους, της Σία, η οποία σήμερα είναι τεσσάρων μηνών και δεν έχει καμία βιολογική συγγένεια μαζί τους. Το ζευγάρι σημείωσε ότι η εξέλιξη αυτή κλείνει ένα δύσκολο κεφάλαιο, ωστόσο δημιουργεί νέα ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν. Παράλληλα, το ζευγάρι σημειώνει ότι παραμένουν αναπάντητα τα ερωτήματα σχετικά με την τύχη των δικών του εμβρύων. «Μόνο ένα πράγμα είναι τόσο απολύτως βέβαιο σήμερα όσο ήταν την ημέρα που γεννήθηκε η κόρη μας – θα αγαπάμε και θα είμαστε οι γονείς αυτού του παιδιού για πάντα», τονίζει το ζευγάρι και προσθέτει ότι θα σεβαστεί την ιδιωτικότητα των βιολογικών γονέων, διατηρώντας την ταυτότητά τους «εμπιστευτική».

Το ζευγάρι είχε αποθηκεύσει τρία βιώσιμα έμβρυα στην κλινική το 2020, στο πλαίσιο διαδικασίας εξωσωματικής γονιμοποίησης. Πέντε χρόνια αργότερα, μετά την εμφύτευση ενός εμβρύου, γεννήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2025 ένα υγιές κορίτσι. Ωστόσο, η εμφάνιση του παιδιού προκάλεσε αμέσως υποψίες, καθώς δεν έμοιαζε με τους γονείς του. «Δυστυχώς, ενώ τόσο η Jane Doe όσο και ο John Doe είναι φυλετικά καυκάσιας καταγωγής, το μωρό Doe εμφάνιζε τη φυσική εμφάνιση ενός φυλετικά μη καυκάσιου παιδιού», ανέφερε η αγωγή.

Ακολούθησαν γενετικές εξετάσεις που επιβεβαίωσαν ότι η μικρή Σία δεν συνδέεται βιολογικά με το ζευγάρι, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για το πού βρίσκονται τα δικά τους έμβρυα ή αν έχουν εμφυτευθεί σε άλλη γυναίκα. Παρά τον ισχυρό συναισθηματικό δεσμό που ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και την επιθυμία τους να κρατήσουν το παιδί, το ζευγάρι αναγνώρισε ότι το παιδί θα πρέπει, εφόσον οι βιολογικοί του γονείς το επιθυμούν και είναι κατάλληλοι, να επανενωθεί μαζί τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τον δικηγόρο τους, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποιο αίτημα για την επιμέλεια του παιδιού. Ο ίδιος ανέφερε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες σχετικά με τα αγνοούμενα έμβρυα του ζευγαριού και ότι η νομική διαδικασία θα συνεχιστεί για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Παράλληλα, αναμένεται να δοθεί έμφαση στο ζήτημα της αποζημίωσης για τα έξοδα και τη σοβαρή ψυχολογική επιβάρυνση που υπέστη το ζευγάρι. Νωρίτερα μέσα στον μήνα, η κλινική γονιμότητας του Ορλάντο ανακοίνωσε ότι θα διακόψει τη λειτουργία της έως τις 20 Μαΐου, έπειτα από σχετική απόφαση της διοίκησης. Σύμφωνα με το People πάντως, η κλινική θα κλείσει και στις ίδιες εγκαταστάσεις θα ανοίξει άλλη.

