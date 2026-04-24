Η καταδικασμένη σε θάνατο Κρίστα Γκέιλ Πάικ θα γίνει σε 5 μήνες η πρώτη γυναίκα θανατοποινίτισσα που θα εκτελεστεί στο Τενεσί των ΗΠΑ, εδώ και 200 χρόνια.

Η 50χρονη σήμερα Πάικ είναι μια από τις νεότερες γυναίκες που καταδικάστηκαν σε θάνατο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1996, σε ηλικία 20 ετών, της επιβλήθηκε η θανατική ποινή για τον βασανισμό και τη δολοφονία της συμμαθήτριάς της Κολίν Σλέμερ το 1995. Έκτοτε παραμένει στην πτέρυγα των μελλοθανάτων, περιμένοντας την εκτέλεσή της εδώ και σχεδόν 30 χρόνια και είναι η μόνη γυναίκα θανατοποινίτισσα στην Πολιτεία του Τενεσί.

Πιθανή μια «βάρβαρη» εκτέλεση, στην ηλεκτρική καρέκλα

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Τενεσί όρισε την 30ή Σεπτεμβρίου 2026 ως ημερομηνία θανάτου της Πάικ, και η 50χρονη θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια πολύ βάναυση μέθοδο εκτέλεσης.

Παλαιότερη φωτογραφία της Κρίστα Πάικ μέσα από την φυλακή



Οι θανατοποινίτες στο Τενεσί συνήθως θανατώνονται με θανατηφόρα ένεση. Ωστόσο, η ηλεκτρική καρέκλα επιτρέπεται επίσης από την πολιτεία για εγκλήματα που διαπράχθηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1999.

Ανεξάρτητα από τη μέθοδο, η 49χρονη θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα εκτελεστεί στην πολιτεία των ΗΠΑ εδώ και πάνω από 200 χρόνια, με την τελευταία εκτέλεση να χρονολογείται από το 1820.

Βασάνισε και σκότωσε τη συμμαθήτριά της από ζήλια

Η Κρίστα ζήλευε τη συμμαθήτριά της, τη 19χρονη Κολίν Σλέμερ, και πίστευε ότι προσπαθούσε να «κλέψει» τον φίλο της, Τάνταριλ Σιπ.

Έτσι, μαζί με μία ακόμα φίλη της, τη 18χρονη Σαντόλα Πίτερσον, η Πάικ σχεδίασε να παρασύρει τη Σλέμερ σε ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο κοντά στην Πανεπιστημιούπολη του Τενεσί, προκειμένου να την «τρομάξει», όπως ισχυρίστηκε η ίδια στο δικαστήριο.

O Τάνταριλ Σιπ μέσα στη φυλακή



Στις 12 Ιανουαρίου 1995, η Πάικ, το αγόρι της και η φίλη της πήραν τη Σλέμερ για μια βόλτα στο δάσος, λέγοντάς της ότι θέλουν να τα βρουν και να γίνουν φίλοι, καπνίζοντας όλοι μαζί λίγη μαριχουάνα.

Μόλις έφτασαν στο απομονωμένο μέρος, η άτυχη Σλέμερ δέχτηκε άγρια επίθεση από την Πάικ και τον 27χρονο Σιπ, ενώ η Πίτερσον παρακολουθούσε.

Για τα επόμενα τριάντα λεπτά, το ζευγάρι χτυπούσε ανελέητα και βασάνιζε το κορίτσι, ακρωτηριάζοντας την Σλέμερ και σκαλίζοντας με αιχμηρό αντικείμενο ένα πεντάγραμμο στο στήθος.

Τελικά, η Πάικ έσπασε το κρανίο της Σλέμερ με μία βαριοπούλα, σκοτώνοντάς την. Μάλιστα, κράτησε ένα κομμάτι του κρανίου για να το δείξει αργότερα ως τρόπαιο στους συμμαθητές της.

Λίγο μετά τη σύλληψή της, η Πάικ ομολόγησε ότι ήταν παρούσα στα βασανιστήρια της Σλέμερ, αλλά επέμεινε ότι απλώς προσπαθούσαν να την τρομάξουν και ότι η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο.

Οι ποινές για τους υπόλοιπους

Οι τρεις δράστες συνελήφθησαν μέσα σε 36 ώρες και οι αστυνομικοί βρήκαν το κομμάτι του κρανίου στην τσέπη του σακακιού της Πάικ.

Οι Πάικ, Σιπ και Πίτερσον κατηγορήθηκαν όλοι για φόνο πρώτου βαθμού και συνωμοσία για διάπραξη φόνου πρώτου βαθμού.

Ο Σιπ, ο οποίος είχε κλείσει τα 17 δύο μήνες πριν από τη δολοφονία, δικάστηκε ως ενήλικας και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, με δικαίωμα αποφυλάκισης υπό όρους. Ωστόσο, ο δικαστής επέβαλε μια συνεχόμενη ποινή 25 ετών για την καταδίκη του για συνωμοσία, διασφαλίζοντας ότι δεν θα αποκτούσε δικαίωμα αποφυλάκισης μέχρι να γίνει 50 ετών.

Ο Σιπ έκανε αίτηση αποφυλάκισης υπό όρους τον Οκτώβριο του 2025, η οποία όμως δεν έγινε δεκτή.

Η Πίτερσον, η οποία συμφώνησε να καταθέσει ως μάρτυρας κατηγορίας, τιμωρήθηκε με αναστολή, αφού δήλωσε ένοχος για συνέργεια εκ των υστέρων.

