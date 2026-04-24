Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένα ακόμη μεγάλο έργο επέκτασης νησιού από την Κίνα στη θάλασσα της νότιας Κίνας, με επίκεντρο τον ύφαλο Antelope Reef, όπου δεκάδες κινεζικά πλοία βυθοκόρησης εργάζονται εντατικά εδώ και μήνες, μετατρέποντας μια μικρή αμμώδη λωρίδα σε αναπτυσσόμενη εγκατάσταση μεγάλης κλίμακας.

Σύμφωνα με ειδικούς που επικαλείται η Telegraph, 22 κινεζικά σκάφη βυθοκόρησης έχουν καταγραφεί να επιχειρούν στην περιοχή από τον Δεκέμβριο, επεκτείνοντας σταδιακά την επιφάνεια του υφάλου. Το Antelope Reef, που βρίσκεται περίπου 170 μίλια από τις νότιες ακτές της Κίνας και ανήκει στο σύμπλεγμα των Παρασέλ, αποτελεί μία από τις πολλές αμφισβητούμενες περιοχές που διεκδικούν επίσης το Βιετνάμ και η Ταϊβάν.

China is launching a new wave of land reclamation.



This is Đá Hải Sâm (Antelope Reef) in the Paracel Islands on the verge of becoming a new full- fledged Chinese military outpost. pic.twitter.com/Js1K1o7ASJ January 12, 2026

Τα πλοία απενεργοποίησαν τους πομποδέκτες τους πριν ξεκινήσουν τις εργασίες – μια τακτική γνωστή ως «going dark» – προκειμένου να μην εντοπίζονται, ωστόσο η δραστηριότητά τους παρακολουθείται μέσω δορυφορικών εικόνων, που καταγράφουν την ταχεία πρόοδο των έργων.

Ραγδαία επέκταση και στρατιωτικές προοπτικές

Μέσα σε μόλις τρεις μήνες, η Κίνα έχει επεκτείνει σημαντικά την επιφάνεια του υφάλου, έχει δημιουργήσει οχυρωμένη περίμετρο και προχωρά στην κατασκευή τουλάχιστον δύο νέων προβλητών. Το νησί φτάνει ήδη τα περίπου 11.000 πόδια σε μήκος, με εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι μπορεί να φιλοξενήσει διάδρομο προσγείωσης μήκους 9.000 ποδιών – ικανό να εξυπηρετήσει όλα τα σύγχρονα κινεζικά μαχητικά αεροσκάφη.

Ο Gregory Poling, διευθυντής του Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI), εκτιμά ότι με τον τρέχοντα ρυθμό, η φάση δημιουργίας του νησιού θα ολοκληρωθεί «σχεδόν σίγουρα» έως το τέλος του 2026, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει λειτουργική χρήση της εγκατάστασης ακόμη και μέσα στη χρονιά.

Μετά την ολοκλήρωση των βασικών έργων, η Κίνα αναμένεται να εγκαταστήσει στο σημείο δίκτυο πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης (ISR), που μπορεί να περιλαμβάνει ραντάρ, υποδομές αποθήκευσης καυσίμων και εγκαταστάσεις για προηγμένα οπλικά συστήματα, όπως αντιαεροπορικούς και πυραύλους cruise.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στη στρατηγική του Πεκίνου να ενισχύσει τον έλεγχό του σε μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες οδούς του πλανήτη, επεκτείνοντας τη λίστα των στρατιωτικοποιημένων σημείων στην περιοχή.

Ανταγωνισμός με το Βιετνάμ

Η Κίνα έχει ήδη δημιουργήσει τουλάχιστον 27 στρατιωτικά φυλάκια στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, εκ των οποίων 20 βρίσκονται στα Παρασέλ και επτά στα Σπράτλι. Στα τελευταία, ξεχωρίζουν τα λεγόμενα «Big Three» – Fiery Cross Reef, Mischief Reef και Subi Reef – που διαθέτουν διαδρόμους προσγείωσης, υπόστεγα, ραντάρ και συστήματα πυραύλων.

Στα Παρασέλ, το Woody Island έχει εξελιχθεί σε πλήρως λειτουργούσα «πόλη» με σχολείο, βιβλιοθήκη, τράπεζα και περίπου 2.200 κατοίκους, ενώ στα τέλη του 2025 απέκτησε ακόμη και εμπορικό κέντρο.

Η απόφαση για την ανάπτυξη του Antelope Reef φαίνεται να συνδέεται και με την αυξανόμενη δραστηριότητα του Βιετνάμ στην περιοχή. Όπως σημειώνει ο αναλυτής Damien Symon, το Ανόι έχει ενισχύσει τις δικές του θέσεις, δημιουργώντας από το 2021 περίπου 2.200 στρέμματα νέας γης και στρατιωτικοποιώντας τουλάχιστον πέντε σημεία με διαδρόμους, λιμάνια και υποδομές.

Ο Poling εκτιμά ότι το νέο κινεζικό φυλάκιο θα λειτουργήσει κυρίως ως σημείο επιτήρησης και ανεφοδιασμού, επιτρέποντας στην Κίνα να αναπτύσσει πλοία της ακτοφυλακής, του ναυτικού και της θαλάσσιας πολιτοφυλακής, παρακολουθώντας στενά τη δραστηριότητα του Βιετνάμ.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η κινεζική παρουσία στη θάλασσα αυξάνεται σταθερά, με κατά μέσο όρο 241 σκάφη ημερησίως το 2025, έναντι 232 το 2024. Παράλληλα, συνεχίζονται οι εντάσεις με τις Φιλιππίνες σε άλλες περιοχές, με συχνές αντιπαραθέσεις ακόμη και βίαιου χαρακτήρα.

Παρά την ένταση, οι ειδικοί εκτιμούν ότι στα Παρασέλ απομένουν ελάχιστοι ύφαλοι που δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί. Όπως σημειώνει ο Poling, «υπάρχουν μόνο δύο ή τρεις περιοχές που δεν έχουν μετατραπεί σε μεγάλες εγκαταστάσεις», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων στο μέλλον, αλλά χωρίς να θεωρείται άμεση προτεραιότητα.

