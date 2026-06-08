Με κάθε επισημότητα υποδέχθηκε τη Δευτέρα η Βόρεια Κορέα τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος πραγματοποιεί την πρώτη του επίσκεψη στην απομονωμένη ασιατική χώρα έπειτα από επτά χρόνια.

Στο αεροδρόμιο της Πιονγκγιάνγκ τον υποδέχθηκαν ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν και η σύζυγός του, Ρι Σολ Τζου, σηματοδοτώντας την έναρξη της διήμερης κρατικής επίσκεψης.

On June 8, Xi Jinping, General Secretary of the CPC Central Committee and President of China, arrived in Pyongyang for a state visit to the DPRK. Escorted by protocol motorcycle outriders, he headed to Kim Il Sung Square.

#China #DPRK #StateVisit #Pyongyang pic.twitter.com/0ynYsNHlL6 June 8, 2026

Το επίσημο βορειοκορεατικό τελετουργικό περιλάμβανε τιμές αρχηγού κράτους, στρατιωτική συνοδεία και μαζικές εκδηλώσεις υποδοχής. Σύμφωνα με την κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV, ο Σι και η σύζυγός του, Πενγκ Λιγιουάν έτυχαν θερμής υποδοχής από τον Κιμ, ενώ παιδιά της Βόρειας Κορέας τούς προσέφεραν ανθοδέσμες.

Στην πλατεία Κιμ Ιλ Σουνγκ, έφιππη φρουρά παρατάχθηκε για να υποδεχθεί τους επισκέπτες, ενώ πλήθη πολιτών κρατούσαν λουλούδια και σημαίες κάτω από γιγαντιαία πορτρέτα των δύο ηγετών. Μετά την απόδοση τιμών και τους 21 κανονιοβολισμούς, οι Σι και Κιμ επιθεώρησαν το άγημα τιμών, τα μέλη του οποίου φώναζαν συνθήματα υπέρ του Κινέζου προέδρου.

⚡️🇨🇳🇰🇵 — Chinese President Xi Jinping, accompanied by his wife Peng Liyuan and a high-level delegation including Foreign Minister Wang Yi, arrived in Pyongyang for a two-day state visit, marking the first visit by a Chinese president in seven years, according to Xinhua.



➡️ Xi… pic.twitter.com/nB7wxBwG3s — MaxOsint Intel (@maxosintintel) June 8, 2026

Η επίσκεψη αποτελεί το πρώτο ταξίδι του Σι στο εξωτερικό για φέτος και πραγματοποιείται λίγες εβδομάδες μετά τις συναντήσεις που είχε στο Πεκίνο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η χρονική συγκυρία εξυπηρετεί την προσπάθεια του Πεκίνου να προβάλει την Κίνα ως παγκόσμιο παράγοντα επιρροής σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών μεταβολών. Παράλληλα, δίνει στον Σι την ευκαιρία να επαναβεβαιώσει τους ιστορικούς δεσμούς της χώρας του με την Πιονγκγιάνγκ, στέλνοντας το μήνυμα ότι, παρά τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ Κιμ και Πούτιν τα τελευταία χρόνια, η Κίνα εξακολουθεί να αποτελεί τον σημαντικότερο οικονομικό και διπλωματικό εταίρο της Βόρειας Κορέας.

Σε επιστολή του προς τα βορειοκορεατικά μέσα ενημέρωσης πριν από το ταξίδι, ο Σι υπογράμμισε ότι «ανεξάρτητα από το πώς αλλάζουν οι εποχές ή πώς εξελίσσεται η διεθνής κατάσταση, η παραδοσιακή φιλία μεταξύ Κίνας και Βόρειας Κορέας παραμένει άρρηκτη, διαχρονική και γεμάτη ζωντάνια».

Xi Jinping, general secretary of the Communist Party of China Central Committee and Chinese president, arrived in Pyongyang on Monday for a state visit to the Democratic People's Republic of Korea (DPRK).



Kim Jong Un, general secretary of the Workers' Party of Korea and… pic.twitter.com/mGjFclDX8i — China News 中国新闻网 (@Echinanews) June 8, 2026

Για την Πιονγκγιάνγκ, η επίσκεψη αποτελεί ακόμη ένα κεφάλαιο στην προσπάθεια διατήρησης ισορροπιών μεταξύ Ρωσίας και Κίνας, καθώς επιδιώκει στρατιωτικά και οικονομικά οφέλη και από τις δύο χώρες χωρίς να εξαρτάται υπερβολικά από καμία.

Μία ημέρα πριν από την άφιξη του Σι, τα βορειοκορεατικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Κιμ επιθεώρησε την αμυντική βιομηχανία, όπου ενημερώθηκε για την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων κρουζ. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε επισκεφθεί επίσης νέα εγκατάσταση παραγωγής πυρηνικού υλικού για στρατιωτική χρήση, δηλώνοντας ότι η χώρα σχεδιάζει να ενισχύσει τις πυρηνικές της δυνάμεις με εκθετικό ρυθμό.

Παραμένει ασαφές κατά πόσο το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας θα αποτελέσει βασικό θέμα των συνομιλιών μεταξύ των δύο ηγετών. Το Πεκίνο αντιμετωπίζει διαχρονικά με επιφυλάξεις το πρόγραμμα αυτό, καθώς θεωρεί ότι ενισχύει την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή και ενδέχεται να προκαλέσει αποσταθεροποίηση στα σύνορα της Κίνας. Παράλληλα, όμως, η κινεζική ηγεσία θεωρεί τη Βόρεια Κορέα μέρος ενός ευρύτερου πλέγματος κρατών που λειτουργούν ως αντίβαρο στην αμερικανική επιρροή.

Τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης παρουσίασαν την επίσκεψη ως ευκαιρία για τη χάραξη «νέου σχεδίου ανάπτυξης των σχέσεων μεταξύ των δύο κομμάτων και των δύο χωρών» και για τη συμβολή στην ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία της περιοχής.

When Xi Jinping arrived in Pyongyang, Kim Jong-un personally greeted him at the airport. At present, when the leaders of North Korea, China and Russia visit North Korea, Kim Jong-un will greet them at the airport. pic.twitter.com/Rll56okfLx — Guan Gong (@sxrbggpp) June 8, 2026

Προς εξισορρόπηση των σχέσεων

Οι επισκέψεις ξένων ηγετών στη Βόρεια Κορέα παραμένουν σπάνιες. Ο Σι είχε επισκεφθεί τελευταία φορά τη χώρα το 2019, ενώ ο Πούτιν ταξίδεψε στην Πιονγκγιάνγκ το 2024, όταν Ρωσία και Βόρεια Κορέα υπέγραψαν συμφωνία αμοιβαίας άμυνας, επισφραγίζοντας τη στενότερη στρατιωτική συνεργασία τους.

Οι σχέσεις Πεκίνου και Πιονγκγιάνγκ έχουν εμφανίσει σημάδια ψυχρότητας τα τελευταία χρόνια. Οι περιορισμοί της πανδημίας είχαν μειώσει τις επαφές μεταξύ των δύο χωρών, ενώ στη συνέχεια η Βόρεια Κορέα προσέγγισε περισσότερο τη Μόσχα, αποστέλλοντας – σύμφωνα με εκτιμήσεις – χιλιάδες στρατιώτες για να υποστηρίξουν τη ρωσική πολεμική προσπάθεια στην Ουκρανία.

Η επίσκεψη δίνει στον Σι τη δυνατότητα να επιδιώξει μια νέα ισορροπία στις σχέσεις με την Πιονγκγιάνγκ και να υπογραμμίσει τη σημασία τους για το Πεκίνο σε μια περίοδο κατά την οποία οι παγκόσμιες ισορροπίες ισχύος μεταβάλλονται.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν τελευταία φορά τον Σεπτέμβριο, όταν ο Κιμ βρέθηκε στο Πεκίνο για στρατιωτική παρέλαση. Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο Πούτιν, με τους τρεις ηγέτες να προβάλλουν μια σπάνια εικόνα πολιτικής σύμπλευσης.

Η επίσκεψη συμπίπτει επίσης με την 65η επέτειο της Συνθήκης Φιλίας, Συνεργασίας και Αμοιβαίας Βοήθειας που υπέγραψαν Κίνα και Βόρεια Κορέα το 1961, τη μοναδική συμφωνία αμοιβαίας άμυνας που διατηρεί σήμερα το Πεκίνο.

Την ίδια στιγμή, οι σχέσεις μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας παραμένουν τεταμένες. Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζε Μιουνγκ δήλωσε τη Δευτέρα ότι «η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα έχουν αναπτύξει ολοένα στενότερες σχέσεις και το χάσμα μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας διευρύνεται», προσθέτοντας ωστόσο ότι «πρέπει να συνεχίσουμε να επιδιώκουμε τον διάλογο».

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει ενδιαφέρον για επανεκκίνηση των διπλωματικών επαφών υψηλού επιπέδου με την Πιονγκγιάνγκ. Κατά την πρώτη του θητεία συναντήθηκε τρεις φορές με τον Κιμ στο πλαίσιο μιας προσπάθειας για τον τερματισμό του βορειοκορεατικού πυρηνικού προγράμματος, η οποία τελικά δεν απέδωσε καρπούς.

Ο Κιμ είχε δηλώσει το περασμένο φθινόπωρο ότι θα ήταν διατεθειμένος να συναντηθεί εκ νέου με τον Τραμπ, υπό την προϋπόθεση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εγκαταλείψουν τον στόχο της αποπυρηνικοποίησης της Βόρειας Κορέας.

Το ζήτημα της κορεατικής χερσονήσου βρέθηκε επίσης στην ατζέντα των συνομιλιών μεταξύ Σι και Τραμπ κατά την τριήμερη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στο Πεκίνο τον Μάιο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, οι δύο ηγέτες συμμερίζονται τον στόχο της αποπυρηνικοποίησης της Βόρειας Κορέας, ενώ η κινεζική πλευρά ανέφερε ότι αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην κορεατική χερσόνησο.

protothema.gr