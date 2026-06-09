Εκτός ελέγχου βρίσκεται η κατάσταση στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, μετά την άγρια επίθεση που έκανε ένας μετανάστης από το Σουδάν σε 40χρονο άνδρα.

Οργανώσεις στη Βόρεια Ιρλανδία που πρόσκεινται στην άκρα δεξιά είχαν καλέσει σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας μετά την επίθεση που δέχθηκε συμπατριώτης τους από άνδρα σουδανικής καταγωγής με αιχμηρό αντικείμενο.

Ο βασικός ύποπτος είναι 30 ετών συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας ενώ το θύμα, κοντά στα 40 του χρόνια, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με την αστυνομία, «μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σημαντικά τραύματα στα μάτια και σοβαρά τραύματα από κοψίματα στην πλάτη και το πρόσωπο».

Over 400 masked, uniformed men armed with petrol bombs and other weapons have been sighted on the outskirts of Belfast city centre.



The main train station has closed, along with shops and restaurants. The city is hunkering down.



The atmosphere is growing increasingly tense. pic.twitter.com/UXWWujJooy — Nicholas Lissack (@NicholasLissack) June 9, 2026

Εκατοντάδες διαδηλωτές προξένησαν φθορές στο κέντρο του Μπέλφαστ, καίγοντας μάλιστα ένα λεωφορείο.

"People do have a right to protest, but they have no right to do this at all."



As a bus burns in Belfast after being set on fire, Alliance Party politician Nuala McAllister condemns the method of protests some are partaking in, in the wake of last night's knife attack that has… pic.twitter.com/m5tuCO1ene — Sky News (@SkyNews) June 9, 2026

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «Ποιός θα προστατέψει τους ηλικιωμένους και τους ευάλωτους ανθρώπους;»

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματικό της αστυνομίας, οι διαδηλώσεις έχουν εξελιχθεί σε «σποραδικές εστίες αναταραχής» σε διάφορες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας.

Ο Ράιαν Χέντερσον, αναπληρωτής αρχηγός της Αστυνομικής Υπηρεσίας της Βόρειας Ιρλανδίας, ανέφερε ότι μεταξύ των περιστατικών περιλαμβάνεται η πυρπόληση αρκετών οχημάτων. Επανέλαβε την έκκληση της αστυνομίας για «ηρεμία» και υπεύθυνη συμπεριφορά.

Βρέθηκε «μαχαίρι κουζίνας» λέει η Αστυνομία

Ως προς την επίθεση που αποτέλεσε αφορμή για τα επεισόδια, ο Χέντερσον ανέφερε ότι οι αστυνομικοί έφτασαν στον τόπο του εγκλήματος λίγα λεπτά αφού ειδοποιήθηκαν προκειμένου να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον ύποπτο, καθώς και να παράσχουν πρώτες βοήθειες. Η αστυνομία ανακάλυψε «αυτό που πιστεύεται ότι είναι ένα μαχαίρι κουζίνας» στον τόπο του εγκλήματος.

«Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σημαντικά τραύματα στα μάτια και σοβαρά τραύματα από κοψίματα στην πλάτη και το πρόσωπο», δήλωσε ο ίδιος.

iefimerida.gr