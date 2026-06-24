Δύσκολες στιγμές έζησε η δημοσιογράφος Κέισι Χιντζ κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης έξω από γήπεδο στο Μαϊάμι, όταν μεθυσμένοι Σκωτσέζοι οπαδοί εισέβαλαν στη μετάδοση, έβρισαν στο μικρόφωνο και φώναζαν συνθήματα χοροπηδώντας.

Η ζωντανή σύνδεση έγινε με αφορμή τον σημερινό αγώνα της Σκωτίας με τη Βραζιλία για τον Γ΄ όμιλο του Μουντιάλ 2026 με έναν από τους Σκωτσέζους να αρπάζει το μικρόφωνο και να λέει «αγαπάμε το Μαϊάμι… Ζήτω στη γαμ…νη Σκωτία, ζήτω στη γαμ…νη Σκωτία!».

Florida: Come on vacation, leave on probation. Return on violation hahahaah but anyway I'm glad to see the Scottish are enjoying the Miami World Cup vibe as much as we do!! And who knows who they will get to meet in TGK later tonight🤣 pic.twitter.com/0QX1L1mZMJ June 22, 2026

Αφού, δε, η δημοσιογράφος απομάκρυνε το μικρόφωνο από τον ένθερμο Σκωτσέζο οπαδό, εκείνος επέστρεψε και ζήτησε «συγγνώμη».

Η περιπέτεια, ωστόσο για την Χιντζ δεν τελείωσε εκεί καθώς γύρω της συγκεντρώθηκαν περισσότεροι οπαδοί της Σκωτίας φωνάζοντας «no Scotland, no party.

«Ζητώ συγγνώμη από τους θεατές για τις ύβρεις που ακούστηκαν. Αυτοί οι άνθρωποι έπιναν όλη μέρα» είπε η δημοσιογράφος.

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση της εταιρείας Boston Beer Co. στην οποία αναφερόταν ότι οι Σκωτσέζοι κατανάλωσαν τέσσερις φορές περισσότερη μπύρα από ό,τι συνήθως διαθέτει η εταιρεία σε μια περίοδο διακοπών, όπως αυτή της 4η Ιουλίου, και έπρεπε να προγραμματίσει επείγουσες παραδόσεις μπύρας.

protothema.gr