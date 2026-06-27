Ισχυρή σεισμική δόνηση εντάσεως 5,4 Ρίχτερ ταρακούνησε τα ξημερώματα του Σαββάτου το Πακιστάν.

Ο σεισμός καταγράφτηκε σε περιοχή 63 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά του Μπαρχάν στο Πακιστάν, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Η σεισμική δραστηριότητα σημειώθηκε στις 3:06:21, με το επίκεντρο να εντοπίζεται σε βάθος περίπου 10 χιλιομέτρων.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε ευρύτερες περιοχές, χωρίς –μέχρι στιγμής– να υπάρχουν αναφορές για σημαντικές ζημιές ή τραυματισμούς, ενώ οι αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της μετασεισμικής δραστηριότητας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ