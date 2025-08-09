Σε πύρινο κλοιό παραμένει η ανατολική Αττική, με τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Κερατέα να έχει επεκταθεί έως την Ανάβυσσο, απειλώντας κατοικίες και υποδομές.

Εκατοντάδες πυροσβέστες και εθελοντές επιχειρούν αδιάκοπα για τον περιορισμό του μετώπου, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν την κατάσβεση. Με το πρώτο φως της ημέρας, στον αγώνα ρίχτηκαν ξανά τα εναέρια μέσα, με ρίψεις νερού σε κρίσιμα σημεία όπως το Θυμάρι, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωση.

Η πυρκαγιά έχει ήδη προκαλέσει έναν θάνατο. Ένας 76χρονος άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στο σπίτι του στο Τογάνι, κοντά στο σημείο εκδήλωσης της φωτιάς. Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, ο ηλικιωμένος ζούσε μόνος και δεν είχε επαφή με συγγενείς.

Το 112 ήχησε εκ νέου το πρωί του Σαββάτου, καλώντας τους κατοίκους στην περιοχή Χάρβαλο να εκκενώσουν προς την Ανάβυσσο. Νωρίτερα είχε σταλεί αντίστοιχο μήνυμα για εκκένωση από άλλα σημεία κοντά στο μέτωπο.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι ισχυροί άνεμοι αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση, δημιουργώντας νέα εστίες και δυσχεραίνοντας την επιχείρηση κατάσβεσης.

iefimerida.gr