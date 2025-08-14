Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου της ηθοποιού Πόπης Χριστοδούλου, η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή από τον ρόλο της υπηρέτριας «Ρίτσας-Μάρθας» της «Ντάλιας» (Σμαράγδα Καρύδη) στην τηλεοπτική σειρά «Στο Παρά Πέντε».

Η Χριστοδούλου συμμετείχε επίσης σε σειρές όπως «7 Θανάσιμες Πεθερές» και «Safe Sex», καθώς και στην ταινία «Νήσος». Τα τελευταία χρόνια δίδασκε υποκριτική στη σχολή «Tabula Rasa» του στενού της φίλου Παναγιώτη Καποδίστρια, ο οποίος ανακοίνωσε συγκινημένος τον θάνατό της, περιγράφοντας τη μακροχρόνια φιλία και συνεργασία τους.

Η σχολή στην οποία δίδασκε αποχαιρέτησε την ηθοποιό με μήνυμα που τόνιζε το πάθος της για τη διδασκαλία, την πίστη στους μαθητές της και τη θετική ενέργεια που μετέφερε στις πρόβες και στις παραστάσεις.

Η Πόπη Χριστοδούλου αφήνει πίσω της σημαντική πορεία στο θέατρο, την τηλεόραση και την εκπαίδευση, καθώς και έντονη προσωπική σφραγίδα σε όσους συνεργάστηκαν και συνδέθηκαν μαζί της.

protothema.gr