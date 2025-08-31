Από τις πρώτες ώρες της Κυριακής βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας στην Κρήτη, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που, σύμφωνα με τις αρχές, είχε αναπτύξει πολυδιάστατη δράση τα τελευταία χρόνια. Τα μέλη της φέρονται να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς, ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Την έρευνα και τις συλλήψεις συντονίζει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων, η οποία μέχρι στιγμής έχει προχωρήσει στη σύλληψη περισσότερων από 15 ατόμων.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται πρόσωπα γνωστά στην τοπική κοινωνία, επιχειρηματίες με έντονη δραστηριότητα και δημόσια παρουσία στα δρώμενα του νησιού, γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές αναμένεται να κατασχεθούν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα καθώς θα πραγματοποιηθούν εν εξελίξει κατ’ οίκον έρευνες.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, για ακόμη μία φορά, στην υπόθεση εμπλέκονται ένστολοι. Συγκεκριμένα, κατηγορούνται ως μέλη της οργάνωσης τέσσερις στρατιωτικοί και αστυνομικοί: ένας αστυνομικός, για τον οποίο εξετάζεται το ενδεχόμενο να προστεθεί και δεύτερος, δύο στελέχη του Στρατού Ξηράς και ένας αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας.

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Κρήτη – Συλλήψεις αστυνομικών, στρατιωτικών και επιχειρηματιών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι εξελίξεις αναμένονται καταιγιστικές. Η είδηση των συλλήψεων έχει ήδη ταράξει την τοπική κοινωνία της Κρήτης, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να ερευνούν το εύρος και τις διασυνδέσεις της εγκληματικής δραστηριότητας.

protothema.gr