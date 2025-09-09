Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 12:30 τα ξημερώματα της Τρίτης στον θαλάσσιο χώρο κοντά στα Νέα Στύρα Ευβοίας, προκαλώντας ανησυχία στην Αττική όπου έγινε ιδιαίτερα αισθητή.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά των Στύρων, με εστιακό βάθος 13,6 χιλιομέτρων. Δύο ώρες νωρίτερα είχε προηγηθεί προσεισμός 2,6 Ρίχτερ.

Από εκεί και πέρα, μετά την καταγραφή από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο στις 12:27 ακολούθησαν περίπου 25 δονήσεις ως τις 6 το πρωί της Τρίτης, με τη μικρότερη εξ αυτών να είναι στα 1,3 Ρίχτερ και τη μεγαλύτερη στα 2,8. Πάντως, δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο το σημείο να «δώσει» μετασεισμό γύρω στα 4-4,5 Ρίχτερ.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, ανέφερε ότι η περιοχή δεν δίνει συνήθως μεγάλους σεισμούς, ωστόσο επισήμανε πως αναμένονται μετασεισμοί άνω των 4 Ρίχτερ και τόνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αξιολόγηση όλων των δεδομένων. Εξέφρασε επίσης προβληματισμό για την εγγύτητα με την περιοχή του Ωρωπού, η οποία παρουσιάζει μεγαλύτερη σεισμική δραστηριότητα. Οι επιστήμονες του Οργανισμού συνεδρίασαν εκτάκτως μέσω τηλεδιάσκεψης για την εκτίμηση της κατάστασης.

Η Πολιτική Προστασία έθεσε σε επιφυλακή τις δυνάμεις της. Όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές, πραγματοποιήθηκε διασπορά οχημάτων σε ανατολική Αττική και νότια Εύβοια, ενώ σε ετοιμότητα τέθηκαν η 1η και 7η ΕΜΑΚ. Το ΕΣΚΕΔΙΚ διατηρεί επικοινωνία με τις υπηρεσίες ασφαλείας, την τοπική αυτοδιοίκηση και την ΕΛΑΣ.

Ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, Γιώργος Κελαϊδίτης, δήλωσε ότι επικοινώνησε με τις τοπικές αρχές στα Νέα Στύρα και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Η δόνηση πάντως έγινε ιδιαίτερα αισθητή στη Χαλκίδα.

Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε και ζωντανά στον αέρα του ERTNews, την ώρα που ξεκινούσε η εκπομπή Off The Record. Οι δημοσιογράφοι διέκοψαν τη ροή, παρατηρώντας την έντονη κίνηση των καμερών και του στούντιο.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι δεν έχουν υπάρξει μέχρι στιγμής κλήσεις για εγκλωβισμούς ή καταρρεύσεις κτιρίων. Με εντολή του Αρχηγού του Σώματος, Αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, οι δυνάμεις σε Αττική και Εύβοια παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

