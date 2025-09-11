Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται 42χρονος, ο οποίος από το 2016 έως το 2022 κατηγορείται ότι εκμεταλλευόταν γυναίκες σε απόγνωση, βιάζοντάς τες, εξαναγκάζοντάς τες να εκδίδονται και καταγράφοντας τις πράξεις αυτές σε βίντεο που στη συνέχεια διέθετε στο διαδίκτυο.

Ο άνδρας, σύμφωνα με τις αρχές, πλησίαζε νέες και ευπαθείς γυναίκες, υποδυόμενος τον «σωτήρα» που θα τις βοηθούσε να ξεφύγουν από τη φτώχεια. Όταν κατάφερνε να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους, αποκάλυπτε το πραγματικό του πρόσωπο: με απειλές, βία και ψυχολογικό εκβιασμό τις οδηγούσε στην πορνεία, κρατώντας για τον εαυτό του όλα τα χρήματα.

Για να διατηρεί τον έλεγχο, χρησιμοποιούσε κοκαΐνη, δημιουργώντας εξάρτηση στις γυναίκες. Όσες αντιστέκονταν, υφίσταντο ξυλοδαρμούς, βιασμούς και εξευτελισμούς. Παράλληλα, ο 42χρονος είχε στήσει και «βιομηχανία» παραγωγής πορνογραφικού υλικού. Με πρόσχημα μεγάλες αμοιβές τις έβαζε μπροστά σε κάμερες, ενώ όταν δίσταζαν, τις πίεζε με τον ίδιο τρόπο: απειλές, ναρκωτικά και βία. Το υλικό διακινούνταν στο διαδίκτυο, αποφέροντάς του μεγάλα κέρδη.

Η αυλαία έπεσε το πρωί της 10ης Σεπτεμβρίου, όταν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος τον περικύκλωσαν σε περιοχή της Αθήνας και του πέρασαν χειροπέδες. Το ένταλμα που εκκρεμούσε εις βάρος του εκτελέστηκε, και μαζί του αποκαλύφθηκε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια εκμετάλλευσης που έχουν δει οι Αρχές τα τελευταία χρόνια. Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί πέντε γυναίκες – θύματα. Ωστόσο, οι αστυνομικοί εκτιμούν πως ο αριθμός μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος.

protothema.gr