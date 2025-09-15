Σοβαρές πιέσεις από τις αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές δέχεται ξανά η Κρήτη, με τον δήμαρχο Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη, να προειδοποιεί ότι η κατάσταση «κινδυνεύει να βγει εκτός ελέγχου».

Μέσα σε λίγες ημέρες έφτασαν στο νησί πάνω από 1.000 μετανάστες, με τις δομές προσωρινής φιλοξενίας στα Χανιά να έχουν υπερβεί τα όριά τους. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, 1.150 άνθρωποι διαμένουν σε συνθήκες που χαρακτήρισε «απαράδεκτες», με ορισμένους να παραμένουν για έναν μήνα χωρίς δυνατότητα προαυλισμού.

Ο κ. Σημανδηράκης κατηγόρησε την Πολιτεία για «παντελή απουσία», σημειώνοντας ότι το Λιμενικό Σώμα και η Αστυνομία έχουν αφεθεί χωρίς ουσιαστική υποστήριξη. Όπως είπε, μόλις 10 άνδρες φυλάσσουν τους μετανάστες, ενώ ήδη έχουν καταγραφεί υγειονομικά προβλήματα, όπως κρούσματα σταφυλόκοκκου.

Η υπόθεση έχει φτάσει στις εισαγγελικές αρχές, καθώς –όπως υποστηρίζει ο δήμαρχος– το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν έχει ανταποκριθεί στη διαχείριση των ροών.

Αναφερόμενος στη σχεδιαζόμενη κλειστή δομή στην Κρήτη, ο κ. Σημανδηράκης σημείωσε ότι οι προσωρινοί χώροι φιλοξενίας τείνουν να μετατραπούν σε μόνιμοι, ενώ χαρακτήρισε ανεπαρκή την κρατική χρηματοδότηση. «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να σηκώνει ένα τόσο μεγάλο βάρος», είπε, καλώντας την Πολιτεία να αναλάβει ουσιαστική δράση.

CNN.gr