Ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Αρμάντ Ντουπλάντις έχουν διανύσει μαζί την πορεία τους στο επί κοντώ και παρά τη θεωρητική αντιπαλότητα, ο ένας στηρίζει πάντα τον άλλον σε κάθε τους αγώνα.

Στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Τόκιο, η αλληλοστήριξη των δύο αθλητών ήταν φανερή. Όταν ο Καραλής προσπάθησε να περάσει τα 6,10μ., δημιουργώντας πίεση στον Ντουπλάντις, ο Σουηδός άλτης σηκώθηκε και τον χειροκρότησε για να δώσει ρυθμό στον Έλληνα άλτη.

Αντίστοιχα, όταν ο Καραλής ολοκλήρωσε την προσπάθειά του, δεν δίστασε να πάρει έναν ανεμιστήρα και να φροντίσει να κρατήσει δροσερό τον συνομήλικό του (25χρονοι και οι δύο) Ντουπλάντις, προετοιμάζοντάς τον για το επερχόμενο παγκόσμιο ρεκόρ.

Όταν ο Ντουπλάντις κατάφερε το ρεκόρ, ο Καραλής έτρεξε αμέσως κοντά του και τον αγκάλιασε από τη χαρά του, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την φιλία τους, η οποία ξεπερνά τα όρια της αγωνιστικής πίεσης και του υγιούς ανταγωνισμού στο υψηλότερο επίπεδο του πρωταθλητισμού.

