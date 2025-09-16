Ασφυκτική παραμένει η κατάσταση στη Γαύδο, καθώς το τελευταίο 48ωρο καταγράφηκε νέο κύμα αφίξεων μεταναστών με βάρκες από τη Λιβύη.

Στη βόρεια πλευρά του νησιού, στην παραλία Σαρακήνικο, βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok δείχνει βάρκα να προσεγγίζει την ακτή ενώ στην παραλία υπήρχαν λουόμενοι. Ορισμένοι μπήκαν στο νερό και βοήθησαν με τα χέρια τους να σπρώξουν τη βάρκα, ώστε να κατευθυνθεί προς τα ανοιχτά, προτρέποντας τους επιβαίνοντες να μεταβούν στο λιμάνι. Σύμφωνα με πληροφορίες, σκάφος της Frontex βρισκόταν ανοιχτά και παρέλαβε τους μετανάστες.

Στη νότια πλευρά της Γαύδου, στην παραλία Τρυπητή, εικόνες καταγράφουν δεκάδες εγκαταλελειμμένες βάρκες που χρησιμοποιούνται από τα κυκλώματα διακίνησης, αναδεικνύοντας το αποτύπωμα της συνεχιζόμενης μεταναστευτικής πίεσης.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης δήλωσε ότι ξεκίνησε η αποσυμφόρηση της Κρήτης, με στόχο όλοι οι νεοεισερχόμενοι μετανάστες να μεταφερθούν μέσα σε δύο με τρεις ημέρες σε χώρους περιορισμού που υποδεικνύει το υπουργείο. «Δεν πρόκειται για δομές φιλοξενίας αλλά για χώρους περιορισμού, καθώς οι άνθρωποι αυτοί θεωρούνται κρατούμενοι», σημείωσε μιλώντας στην ΕΡΤ.

Αναφερόμενος στις περίπου 850 αφίξεις που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο, ο κ. Πλεύρης είπε ότι εξετάζεται εάν πρόκειται για συγκυριακό φαινόμενο ή για οργανωμένη επιθετική κίνηση κυκλωμάτων διακινητών, αφήνοντας ανοιχτό και το ενδεχόμενο εργαλειοποίησης.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι ενώ στο ανατολικό Αιγαίο οι ροές εμφανίζουν μείωση 11% λόγω συνεργασίας με την τουρκική ακτοφυλακή, στην Κρήτη έχει δημιουργηθεί νέος δίαυλος μεταφοράς. Τόνισε, τέλος, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη φύλαξη και παρακολούθηση στη θαλάσσια ζώνη της Λιβύης με τη συμμετοχή του Λιμενικού και του Υπουργείου Άμυνας, προειδοποιώντας πως αν συνεχιστεί το φαινόμενο, θα υπάρξει κλιμάκωση.

