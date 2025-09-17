Η αντιπαράθεση που ξέσπασε μετά τον ημιτελικό Ελλάδας – Τουρκίας στο Eurobasket έληξε με συμβολική κίνηση συμφιλίωσης, καθώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Αλπερέν Σενγκούν ανάρτησαν κοινή φωτογραφία, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και αλληλοσεβασμού.

Η Εθνική Ελλάδας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο επικρατώντας της Φινλανδίας στον μικρό τελικό, ενώ η Τουρκία ηττήθηκε από τη Γερμανία και κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Στον ημιτελικό, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είχε νικήσει την Ελλάδα με τον Σενγκούν σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η αρχή της έντασης

Μετά τη νίκη της Τουρκίας, ο Σενγκούν είχε δηλώσει ότι ο Γιάννης «δεν είναι και τόσο καλός πασέρ», προκαλώντας αντιδράσεις. Ο Αντετοκούνμπο απάντησε μέσω συνέντευξης Τύπου, παραπέμποντάς τον να παρακολουθήσει τα στιγμιότυπά του στο YouTube, ενώ ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης σχολίασε πως ο Τούρκος σέντερ είναι «πολύ μικρός» για να μιλά με αυτόν τον τρόπο για τον Έλληνα σταρ.

Το μήνυμα του Γιάννη

Δύο ημέρες αργότερα, ο Αντετοκούνμπο δημοσίευσε φωτογραφία όπου αγκαλιάζεται με τον Σενγκούν, συνοδεύοντάς την με μήνυμα:

«Παίζουμε για την αγάπη των χωρών μας. Παίζουμε για την αγάπη του παιχνιδιού. Παίζουμε με σεβασμό. Πάντα θυμόμαστε ότι ο αθλητισμός είναι φτιαγμένος για να μας ενώνει, όχι να μας χωρίζει».

Σε ξεχωριστή ανάρτηση, ο Γιάννης ζήτησε συγγνώμη για σχόλιο που έκανε σε live μετά την απονομή του μεταλλίου, τονίζοντας:

«Δεν είχα σκοπό να προσβάλω κανέναν. Έχω μόνο σεβασμό για την Τουρκία και για όλους τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο».

Η συγγνώμη του Σενγκούν

Ο Σενγκούν ανάρτησε επίσης μήνυμα, ζητώντας συγγνώμη για τη λεζάντα που είχε χρησιμοποιήσει μετά τον ημιτελικό («Δεν θα ήταν ωραίος καιρός για θάλασσα;»), η οποία ερμηνεύτηκε ως υπαινιγμός για τη Μικρασιατική Καταστροφή.

«Η δημοσίευσή μου ήταν επικοινωνιακό λάθος. Τρέφω μεγάλο σεβασμό για τους Έλληνες. Δεν υπήρχε καμία πρόθεση για προσβολή» έγραψε ο Τούρκος σέντερ.

Αθλητισμός αντί αντιπαλότητας

Με τις εκατέρωθεν συγγνώμες και τη δημόσια επίδειξη φιλίας, οι δύο κορυφαίοι αθλητές έστειλαν το μήνυμα ότι το μπάσκετ και ο αθλητισμός γενικότερα πρέπει να αποτελούν πεδίο ενότητας και όχι αφορμή για διχασμό.

