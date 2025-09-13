Η Εθνική Τουρκίας προκρίθηκε χθες βράδυ στον τελικό του Eurobasket, για πρώτη φορά μετά από 24 χρόνια, επικρατώντας της Εθνικής Ελλάδος σε έναν ημιτελικό όπου τίποτα δεν λειτούργησε σωστά για τη «γαλανόλευκη». Η τελευταία φορά που οι Τούρκοι είχαν φτάσει στον τελικό της διοργάνωσης ήταν το 2001, όταν, ως οικοδεσπότες, απέκλεισαν τη Γερμανία στον ημιτελικό και γνώρισαν την ήττα στον τελικό από τη Γιουγκοσλαβία.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν με τα πολλά αστέρια έδειξε την ανωτερότητά της σε όλη τη διάρκεια του ματς και έτσι ο αποκλεισμός της Ελλάδας έμοιαζε εξ αρχής αναπόφευκτος. Είναι μια επιτυχία που αναζητούσαν εδώ και δεκαετίας οι Τούρκοι, ενώ είχαν να καταφέρουν κάτι αντίστοιχο εκτός της χώρας του πάνω από 60 χρόνια. Ως εκ τούτου ήταν αναμενόμενο να το πανηγυρίσουν υπέρ του δέοντος, κάτι που φάνηκε και κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα.

Κάποιες αναρτήσεις ωστόσο του μεγάλου αστέρα της Εθνικης Τουρκίας, Αλπερέν Σενγκούν, έφεραν αντιδράσεις καθώς παρέπεμπαν σε εθνικιστικό περιεχόμενο. Αρχικά, ο άσος των Χιούστον Ρόκετς ανάρτησε μια AI φωτογραφία που δείχνει τον Κεμάλ σε μια καρέκλα και πίσω του όλους τους παίκτες της εθνικής ομάδας μπάσκετ της Τουρκίας. Λίγο αργότερα ανάρτησε μια σειρά φωτογραφιών από τον αγώνα με την Ελλάδα και έγραψε: «Δεν θα ήταν ωραίος καιρός για θάλασσα», που πολλοί ερμήνευσαν ως αναφορά στη Μικρασιατική καταστροφή, καθώς παραπέμπει στο ανθελληνικό τσιτάτο που λένε στην Τουρκία πως το 1922 έμαθαν στους Έλληνες κολύμπι.

Αν κάτι τέτοιο ισχύει, τότε το έκανε με έναν πονηρό τρόπο, καθώς η συγκεκριμένη φράση ανήκει σε ένα τραγούδι. Πρόκειται για το «Kafa» της Sıla, το οποίο έχει κυκλοφορήσει εδώ και πολλά χρόνια και… ξαφνικά θυμήθηκε ο άσος της Τουρκίας.

Δείτε τις αναρτήσεις του Αλπερέν Σενγκούν:

Σενγκούν: «Ο Γιάννης δεν ξέρει να πασάρει – Είχα τάξει Rolex στον Οσμάνι»

Ο 23χρονος All-Star των Ρόκετς μίλησε μετά το ματς με την Ελλάδα για το πώς πήραν την πρόκριση για τον τελικό, τον Αταμάν, τον Αντετοκούνμπο και την εμφάνιση Έρτσαν Οσμάνι (28π. με 5/7δίπ., 6/8τρίπ., 6ρ., 2ασ., 2κλ., 1κοψ., 2λ. σε 34:03). «Το πλάνο ήταν να βγούμε και να παλέψουμε. Έχουμε πολύ ταλέντο, όλοι μπορούμε να σκοράρουμε, να παίξουμε άμυνα. Παίζουμε με καρδιά, αγαπάμε ο ένας τον άλλο, παίζουμε ο ένας για τον άλλον. Έχουμε και σπουδαίο προπονητή (σ.σ. Εργκίν Αταμάν). Μας έδωσε αυτοπεποίθηση. Βγήκαμε και παλέψαμε».

«Μας είπε πριν από το παιχνίδι πως είμαστε η καλύτερη ομάδα και πως το ξέρει γιατί είναι προπονητής για 30 χρόνια κι ισχύει όταν λέει κάτι. Μας έδωσε αυτοπεποίθηση κι εμείς βγήκαμε να παίξουμε έτσι».

Ο ημιτελικός βρήκε τον ίδιο να αρχίζει με 0/8 σουτ (πρώτο εύστοχο στο 20-31 στο 14′), πριν καταγράψει ακόμη ένα double-double (15π. με 5/14δίπ., 0/1τρίπ., 5/8β., 12ρ., 6ασ., 2κλ., 1κοψ., 5λ. σε 32:30).

«Δεν χρειάζεται να είναι κάθε φορά η βραδιά μου, ήταν των συμπαικτών μου απόψε. Εγώ συνέχισα να παίζω επιθετικά, ξέρω πως θα έρθει σε εμένα η μπάλα. Μπορώ να κάνω τα πάντα στο παρκέ. Προσπάθησα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ στην άμυνα και να σκοράρω στην επίθεση. Νομίζω πως έκανα τη δουλειά μου απόψε. Είμαι χαρούμενος», σχολίασε επί προσωπικού.

Από την άλλη, η Ελλάδα δεν κατάφερε ποτέ να ανεβάσει απόδοση. «Εμείς κάναμε την Ελλάδα να παίξει άσχημα. Έχουν σπουδαία ομάδα, παίζουν καλά, αλλά βγήκαμε και παλέψαμε, παίξαμε πιο επιθετικά, πιο σκληρά από αυτούς, βάλαμε και τα σουτ. Ήμασταν καλύτεροι».

«Βάλαμε τον Οσμάνι πάνω στον Γιάννη με πολλές βοήθειες. Έκανε εξαιρετική δουλειά. Ο Γιάννης είναι από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τον Οσμάνι και το κάναμε. Ο Γιάννης είναι καταπληκτικός παίκτης, αλλά όχι σπουδαίος πασέρ. Πήγαμε πάνω του και κλείσαμε τη ρακέτα».

«Έταξα στον Οσμάνι ένα Rolex αν έπαιζε καλά, θα του πάρω το καλύτερο», κατέληξε από τη μικτή ζώνη.

