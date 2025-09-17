Η Τουρκία εξέδωσε σήμερα νέα NAVTEX μέσω του σταθμού της Σμύρνης, επαναφέροντας τις πάγιες και νομικά αβάσιμες αιτιάσεις περί «αποστρατικοποίησης» ελληνικών νησιών, όπως η Λήμνος, η Λέσβος, η Σάμος, η Ρόδος και το Καστελλόριζο.

Η τουρκική οδηγία προς ναυτιλλομένους επικαλείται τη Συνθήκη της Λωζάνης και τη Συνθήκη των Παρισίων, υποστηρίζοντας ότι δεν επιτρέπονται στρατιωτικές δραστηριότητες στα χωρικά ύδατα των νησιών αυτών και προειδοποιεί για «κίνδυνο στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας» από τέτοιες ασκήσεις.

Αναλυτικά το κείμενο της NAVTEX

TURNHOS N/W: 0880/25

ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ

Οι Νήσοι Θάσος, Άγιος Ευστράτιος, Ψαρά, Σαμοθράκη, Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Ικαρία, Σάμος, Αστυπάλαια, Ρόδος, Χάλκη, Κάρπαθος, Κάσος, Τήλος, Νίσυρος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Λειψοί, Σύμη, Κως, Καστελλόριζο βρίσκονται υπό καθεστώς μόνιμης αποστρατικοποίησης σύμφωνα με την απόφαση της Διάσκεψης του Λονδίνου της 13ης Φεβρουαρίου 1914, τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης του 1923 και τη Συνθήκη Ειρήνης του Παρισιού του 1947. Επομένως, δεν επιτρέπεται να διεξάγονται στρατιωτικές δραστηριότητες στα χωρικά ύδατα αυτών των νησιών.

Η έκδοση της NAVTEX συμπίπτει χρονικά με αιφνιδιαστική διακλαδική άσκηση ετοιμότητας που διεξάγουν από τα ξημερώματα οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, μετά από εντολή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Δημήτριου Χούπη. Στην άσκηση συμμετέχουν και οι τρεις Κλάδοι των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και η Διοίκηση Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ, με σενάρια που καλύπτουν τμήματα θαλάσσιου και χερσαίου χώρου στον Έβρο και στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, σκοπός της άσκησης είναι η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και η αξιολόγηση των διαδικασιών εφαρμογής ειδικών σχεδίων, στο πλαίσιο του συνολικού επιχειρησιακού σχεδιασμού. Πηγές του Πενταγώνου διευκρίνισαν ότι η άσκηση δεν συνδέεται άμεσα με την τουρκική κινητικότητα ή τη δραστηριότητα του ωκεανογραφικού σκάφους «Πίρι Ρέις», αλλά αποτελεί μέρος του τακτικού προγράμματος αιφνιδιαστικών ελέγχων ετοιμότητας.

Παράλληλα, η ελληνική πλευρά απάντησε άμεσα στην τουρκική NAVTEX, εκδίδοντας αντί-NAVTEX, όπως προβλέπεται από τα διεθνή πρωτόκολλα, αμφισβητώντας στην πράξη τα τουρκικά επιχειρήματα περί αποστρατικοποίησης.

Η χρονική σύμπτωση της τουρκικής πρόκλησης με την ελληνική άσκηση θεωρείται από στρατιωτικούς αναλυτές ως προσπάθεια της Άγκυρας να στείλει μήνυμα αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο, την ώρα που η Αθήνα επιδεικνύει υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα και ικανότητα ταχείας αντίδρασης.

Protothema.gr