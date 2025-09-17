Από τις 5 τα ξημερώματα βρίσκεται σε εξέλιξη άσκηση ετοιμότητας των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, με συμμετοχή προσωπικού και μέσων και των τριών Κλάδων καθώς και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ. Η δραστηριότητα καλύπτει όλο το Αιγαίο και τον Έβρο, με στόχο την επίδειξη αποφασιστικότητας και ικανότητας αποτροπής.

Η κινητοποίηση έρχεται στον απόηχο της τουρκικής αναγγελίας ερευνών του ωκεανογραφικού σκάφους «Πίρι Ρέις», κίνηση που η Αθήνα θεωρεί πως εγείρει ζητήματα κυριαρχίας και αρμοδιοτήτων.

Η τουρκική NAVTEX και οι αντιδράσεις

Η Άγκυρα εξέδωσε NAVTEX μέσω του σταθμού της Σμύρνης, δεσμεύοντας περιοχές έως τις 25 Σεπτεμβρίου για «επιστημονικές έρευνες» σε 22 σημεία. Οι ζώνες αυτές περιλαμβάνουν θαλάσσιες περιοχές γύρω από τον Κόλπο της Σμύρνης, αλλά και τμήματα δυτικά της Λέσβου, νότια της Χίου και μέχρι τη νησίδα Καλόγερος, στο κεντρικό Αιγαίο.

Αν και το «Πίρι Ρέις» διαθέτει την τεχνική δυνατότητα να διεξάγει τέτοιου τύπου μετρήσεις, το κύριο ζήτημα είναι ποιος έχει τη δικαιοδοσία έκδοσης NAVTEX σε περιοχές που επικαλύπτουν ελληνική υφαλοκρηπίδα και χωρικά ύδατα.

Σε απάντηση, ο υδρογραφικός σταθμός Λήμνου εξέδωσε αντι-NAVTEX, τονίζοντας ότι οι δεσμευθείσες περιοχές ανήκουν σε ελληνική αρμοδιότητα και εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της χώρας είτε για έρευνες είτε για στρατιωτικές ασκήσεις.

Η στάση της Αθήνας

Η ελληνική κυβέρνηση επισημαίνει ότι παρακολουθεί στενά τις κινήσεις του τουρκικού σκάφους. «Η Ελλάδα θα συνεχίσει στη λογική υπεράσπισης των εθνικών συμφερόντων χωρίς να κάνει το παραμικρό βήμα πίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Η Αθήνα διαμηνύει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, αποστέλλοντας μήνυμα αποφασιστικότητας τόσο στην Τουρκία όσο και στους διεθνείς εταίρους.

Το γεωπολιτικό πλαίσιο

Η κίνηση της Άγκυρας να στείλει το «Πίρι Ρέις» στο Αιγαίο και να εκδώσει NAVTEX έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά την επίσημη πρόταση του αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού Chevron για έρευνες νοτίως της Κρήτης. Η χρονική συγκυρία προσδίδει στη νέα ένταση πρόσθετη γεωστρατηγική βαρύτητα, καθώς συνδέεται με τον ανταγωνισμό για την ενεργειακή αξιοποίηση της Ανατολικής Μεσογείου.

cnn.gr