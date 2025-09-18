Η Ελληνική Δικαιοσύνη παρέπεμψε σε δίκη 38χρονο Βρετανό με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας σε βάρος του 20χρονου Στήβεν Κουκ, ο οποίος εξαφανίστηκε στα Μάλια της Κρήτης το 2005 και η σορός του εντοπίστηκε το 2017 σε πηγάδι. Η παραπομπή γίνεται μετά από e-mail που απέστειλε στις αρχές η πρώην σύζυγος του κατηγορουμένου, η κατάθεση της οποίας, σύμφωνα με την εισαγγελέα, κρίθηκε αξιόπιστη. Η δίκη ορίστηκε για τις 21 Οκτωβρίου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει η μηνυτήρια αναφορά και η σχετική έρευνα, η πρώην σύζυγος δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της σχέσης τους ο κατηγορούμενος, υπό την επήρεια ναρκωτικών, είχε κάνει αποκαλύψεις που σχετίζονται με την υπόθεση. Υποστήριξε ότι της είπε πως βρισκόταν στα Μάλια το 2005, εργαζόταν σε μπαρ και είχε ρόλο «κράχτη» σε πωλήσεις εισιτηρίων για τουριστικό πλοιάριο.

Σύμφωνα με την ίδια, το 2017, ενώ εκείνη ετοίμαζε δείπνο, εκείνος επέστρεψε υπό την επήρεια και της είπε ότι «υπήρξε καυγάς με ένα αγόρι, το οποίο πιστεύει ότι ήταν ο Στήβεν Κουκ, αλλά δεν είναι σίγουρη αν ο καυγάς ήταν με τον ίδιο ή υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας. Το αγόρι ήταν μεθυσμένο, δέχθηκε μία γροθιά στο πλάι του κεφαλιού και πέθανε στην αγκαλιά του». Όπως καταθέτει, ο 38χρονος «είχε ξεσπάσει σε κλάματα, λέγοντας της ότι η σορός ήταν σε ένα πηγάδι».

Η σορός του Στήβεν Κουκ είχε εντοπιστεί στις 17 Φεβρουαρίου 2017 στο πηγάδι των Μαλίων. Η μάρτυρας επικαλείται επιπλέον ιδιόχειρες σημειώσεις σε ημερολόγιο και ένα ασημένιο βραχιόλι «με δύο μπάλες» που, όπως ισχυρίζεται, φέρεται να ανήκε στο θύμα. Σύμφωνα με πηγές, το βραχιόλι δεν έχει, τουλάχιστον ανεπίσημα, αναγνωριστεί από την οικογένεια του Κουκ, ενώ για το ημερολόγιο πιθανότατα θα χρειαστεί έρευνα γραφολογίας.

Η εισαγγελέας που εισηγήθηκε την παραπομπή εκτιμά ότι η κατάθεση της πρώην συζύγου είναι αξιόπιστη παρότι οι δύο βρίσκονται σε έντονη αντιδικία για την επιμέλεια των παιδιών τους. Όπως αναφέρεται στην εισαγγελική κρίση: «μπορεί η μάρτυρας να βρίσκεται σε αντιδικία με τον πρώην σύζυγο της, αυτό, ωστόσο, δεν την καθιστά άνευ άλλου τινός αναξιόπιστη μάρτυρα. Συμβαίνει πρώην σύζυγοι να αποκαλύπτουν μυστικά που ο ένας είχε εμπιστευτεί στον άλλον στο παρελθόν, ούτε είναι σπάνιο φαινόμενο κάποιος να προβεί σε συνταρακτικές αποκαλύψεις για τον εαυτό και τη ζωή του, όντας υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών».

Η εισαγγελέας προσθέτει ότι η μάρτυρας «επέλεξε να αποκαλύψει για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2024 όσα γνώριζε ήδη από το 2017», ότι η έγγαμη σχέση είχε λήξει το 2019 και ότι η επανειλημμένη προσκόμιση των στοιχείων σε βρετανικές και ελληνικές Αρχές «υποδηλώνει αποφασιστικότητα στη λήψη της αποφάσεως της να αποκαλύψει την αλήθεια». Η εισαγγελική αξιολόγηση σημειώνει ακόμη πως «είναι απίθανο η γυναίκα να εμπνεύστηκε και να κατασκεύασε ένα φανταστικό σενάριο… για να το επικαλεστεί στην μεταξύ τους αντιδικία».

Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι δεν βρισκόταν στην Κρήτη την περίοδο της εξαφάνισης, κάνοντας λόγο για «μεθοδευμένη καταγγελία». Η δικαστική εξέλιξη, παρά το γεγονός ότι η υπόθεση βρίσκεται στα όρια της παραγραφής λόγω παρέλευσης 20ετίας, ανοίγει πλέον δικονομικό παράθυρο για περαιτέρω διερεύνηση.

Στο επόμενο στάδιο, το ενδιαφέρον στρέφεται στη διεξαγωγή της δίκης και στο κατά πόσο τα επικαλούμενα ευρήματα —ημερολόγιο, βραχιόλι, τυχόν εγκληματολογικές εξετάσεις— θα στηρίξουν την κατηγορία. Η οικογένεια του θύματος ζητά περαιτέρω στοιχεία ή μάρτυρες που θα ρίξουν φως στην υπόθεση· δεν αποκλείεται να ζητηθεί και συνδρομή ιδιωτικού ντετέκτιβ ή μέσα ενημέρωσης για την αποκάλυψη νέων στοιχείων.

Protothema.gr