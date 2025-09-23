Στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά πέρασαν χειροπέδες σε δύο μέλη συμμορίας Ρομά που είχαν βάλει στο στόχαστρο ηλικιωμένους, αφαιρώντας τις χρυσές αλυσίδες από τον λαιμό τους.

Οι δύο συλληφθέντες, μια 37χρονη και ένας 48χρονος, μαζί με ακόμη δύο συνεργούς που έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται, προσέγγιζαν τα θύματα προσποιούμενοι ότι είναι οικεία πρόσωπα. Με τη μέθοδο του εναγκαλισμού, τους αποσπούσαν διακριτικά τις αλυσίδες.

Χαρακτηριστικό περιστατικό κατέγραψε κάμερα και ανάρτησε στο Facebook ο γιος μίας ηλικιωμένης που έπεσε θύμα. Στο βίντεο φαίνεται η μητέρα του να κάθεται έξω από το σπίτι της, όταν η 37χρονη την πλησιάζει, προσποιείται πως τη γνωρίζει, την αγκαλιάζει και με δεξιοτεχνία αφαιρεί τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε.

Η έρευνα της Αστυνομίας εξιχνίασε δύο περιπτώσεις κλοπών και μία ληστεία σε Νίκαια και Κορυδαλλό. Επιπλέον, για τη 37χρονη εκκρεμούσε ήδη βούλευμα για κλοπή και ληστεία.

Κατά τις έρευνες σε σπίτια και χώρους που χρησιμοποιούσαν οι κατηγορούμενοι, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, το ποσό των 1.600 ευρώ και κάμερες ασφαλείας που κατέγραφαν τον εξωτερικό χώρο, ώστε να ειδοποιούνται σε περίπτωση εφόδου της Αστυνομίας.

