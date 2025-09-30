Στην Αμφιλοχία συνελήφθη 50χρονος άνδρας, έπειτα από καταγγελία της συζύγου του ότι προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της τετράχρονης κόρης τους.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, η γυναίκα κατήγγειλε τον σύζυγό της στην αστυνομία, ενώ ανέφερε επίσης ότι πριν από πέντε χρόνια την είχε χαστουκίσει. Ο 50χρονος οδηγήθηκε στις αρχές και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης κρίθηκε σκόπιμο το κοριτσάκι να εξεταστεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία.

Ο άνδρας συνελήφθη το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ κατασχέθηκαν προς εξέταση ηλεκτρονικές συσκευές που εντοπίστηκαν στην κατοικία τους.

