Νέο αίτημα εκταφής της κόρης της Μάρθης κατέθεσε τη Δευτέρα (6/10), η Μαρία Καρυστιανού στην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Η κατάθεση του αιτήματος έγινε λίγες ώρες μετά την αποδοχή του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι, οποίος κάνει απεργία πείνας για 22η μέρα για την διενέργεια και τοξικολογικών εξετάσεων, στην σορό του παιδιού του.

Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για να λήξει την απεργία πείνας, που συνεχίζει για 22η ημέρα, καθώς ξεκαθάρισε πώς δεν αρκούσαν στην οικογένεια μόνο η εξέταση DNA για την ταυτοποίησή του παιδιού τους.

cnn.gr