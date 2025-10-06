Δεκτό έγινε σύμφωνα με πληροφορίες από τις δικαστικές αρχές το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι να γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις στην σορό του παιδιού του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας επιτρέπει τη διενέργεια και τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών για τις οποίες έχει αποφασιστεί ή θα αποφασιστεί κατόπιν αιτήματος των συγγενών τους, εκταφή.

Η απόφαση και για τοξικολογικές εξετάσεις, όχι μόνον για ταυτοποίηση μέσω DNA, ελήφθη από τις εισαγγελικές αρχές της Λάρισας μετά τα αιτήματα του Πάνου Ρούτσι αλλά και άλλων συγγενών θυμάτων που έχουν ζητήσει εκταφή επιμένοντας όχι μόνον στην ταυτοποίηση για την οποία η δικαιοσύνη είχε δώσει τη σχετική άδεια από την περασμένη εβδομάδα, αλλά και τοξικολογικές εξετάσεις προκειμένου να διευκρινιστεί, όπως ζητούν οι τραγικοί γονείς η αιτία θανάτου των παιδιών τους.

Νωρίτερα, ο Π. Ρούτσι είχε απευθύνει σαφή προειδοποίηση ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει σε κανένα να «πειράξει τον τάφο του γιού του». Όπως είπε την Πέμπτη έχει δοθεί εντολή για εκταφή του παιδιού του και «δεν πρόκειται να γίνει δεν πρόκειται να το αφήσω. Θα μας βρουν εκεί, όλος ο λαός θα είναι εκεί», όπως είπε, τονίζοντας ότι «εγώ θέλω και απαιτώ να γίνουν τοξιολογικές και βιοχημικές εξετάσεις».

«Ό,τι άλλο θέλει η κυβέρνηση να κάνει δεν το δεχόμαστε εγώ και η οικογένειά μου.

Ο κόσμος κι εγώ απαιτούμε δικαιοσύνη εδώ και δυομισι χρόνια. Καλό είναι η κυβέρνηση να το καταλάβει καλά αυτό, ότι δεν αποχωρώ θα το πάω μέχρι τέλος και μην τολμήσει να πειράξει τον τάφο του παιδιού μου», είπε.

cnn.gr