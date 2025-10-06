Τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, επισκέφθηκε το πρωί της Δευτέρας, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.

Ο Αρχιεπίσκοπος βρέθηκε στη Βουλή, προκειμένου να τελέσει τον αγιασμό για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας, ο κ. Ιερώνυμος βγήκε από τη Βουλή και επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι, που συνεχίζει για 22η ημέρα την απεργία πείνας.

Είχαν μία σύντομη συζήτηση οι δυο τους έξω από τη σκηνή του απεργού πείνας. «Ένας άνθρωπος που υποφέρει… Ήρθα να δω αυτόν το άνθρωπο», είπε ο ίδιος.

Ρούτσι: Μην διανοηθούν να πειράξουν τον τάφο του παιδιού μου

Νωρίτερα, πριν την επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου, ο Πάνος Ρούτσι, σε δήλωσή του ανέφερε: «Είμαι εδώ τόσες ημέρες και αντί η κυβέρνησή να κάνει κάτι για αυτό αντίθετα προσπαθεί με κάθε τρόπο να κάμψει τον αγώνα μου και να παίρνει αποφάσεις χωρίς εγώ να τις εγκρίνω.

Όπως ξέρετε όλοι την Πέμπτη έχει δοθεί εντολή για εκταφή του παιδιού μου, δεν πρόκειται να γίνει δεν πρόκειται να το αφήσω. Θα μας βρουν εκεί, όλος ο λαός θα είναι εκεί, εγώ θέλω και απαιτώ να γίνουν τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις.

Ό,τι άλλο θέλει η κυβέρνηση να κάνει δεν το δεχόμαστε εγώ και η οικογένειά μου.

Ο κόσμος κι εγώ απαιτούμε δικαιοσύνη εδώ και δυόμισι χρόνια. Καλό είναι η κυβέρνηση να το καταλάβει καλά αυτό, ότι δεν αποχωρώ θα το πάω μέχρι τέλος και μην τολμήσει να πειράξει τον τάφο του παιδιού μου».