Με εντολή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας διατάχθηκε η εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι, ενός από τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Η διαδικασία εντάσσεται στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης για την πολύνεκρη καταστροφή.

Ειδικότερα, η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ικανοποίησε το αίτημα εκταφής του Πάνου Ρούτσι, ενώ στην συνέχεια θα εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.



Η προκαταρκτική έρευνα αφορά την πραγματοποίηση εξέτασης DNA της σoρού του γιού του Πάνου Ρούτσι, Ντένις Ρούτσι.



Σημειώνεται ότι χθες, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, κατατέθηκε συμπληρωματικό υπόμνημα, το οποίο υπέγραψαν δεκάδες συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, στο Εφετείο Λάρισας – το οποίο περιελάμβανε μεταξύ άλλων, το κεντρικό αίτημα εκταφής της σορού του Ντενις Ρουτσι.

Επιπλέον, το υπόμνημα – που συνιστά συνέχεια του υπομνήματος που είχε υποβληθεί στις 15 Σεπτεμβρίου – αιτείται την αναβάθμιση των κατηγοριών ενάντια στα δύο στελέχη της Hellenic Train.

Θυμίζεται ότι ο Πάνος Ρουτσι, ξεκίνησε απεργία πείνας διεκδικώντας την εκταφή του γιου του για την διενέργεια εξετάσεων ταυτοποίησης και τοξικολογικών αναλύσεων που θα αποσαφηνίσουν τα αίτια θανάτου.



Αιτήματα εκταφής των σορών των παιδιών τους – επίσης θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών – έχουν καταθέσει, επίσης, ο Παύλος Ασλανίδης για τον γιο του, Δημήτρη, καθώς και η Μαρία Καρυστιανού, για την κόρη της Μάρθη – στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα.



Η αντίδραση του Πάνου Ρούτσι

Ο ίδιος ο Πάνος Ρούτσι, λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας, ανέφερε πως «δεν είναι αυτό που επιθυμώ» και συνεχίζει την απεργία πείνας.

Μιλώντας στην κάμερα του OPEN από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ο Πάνος Ρούτσι, ανέφερε πως η εκταφή δεν ήταν αποκλειστικά αυτό που επιθυμούσε, καθώς ο ίδιος θεωρεί απαραίτητο να διενεργηθούν και τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του Ντένις Ρούτσι.

Μάλιστα, ο ίδιος φέρεται να τόνισε πως δεν ζητά μόνο την ταυτοποίηση της σορού, αλλά τη διενέργεια των απαραίτητων διοικητικών πράξεων, προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου του γιου του.

protothema.gr