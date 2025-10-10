Ένα σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας άνδρας απείλησε τη σύζυγο και την ανήλικη κόρη του ότι θα τις εξαναγκάσει να εκδίδονται για χρήματα.

Ο δράστης συνελήφθη από τις αρχές και οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης, αντιμετωπίζοντας βαριές κατηγορίες,. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, με την ποινή του να αναστέλλεται υπό αυστηρούς όρους, γεγονός που τον φέρνει ένα βήμα πριν από τη φυλακή.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος των δύο γυναικών, αλλά και για παραβίαση περιοριστικών μέτρων που του είχαν επιβληθεί σε προηγούμενη σύλληψή του για ενδοοικογενειακή βία.

Το δικαστήριο του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 18 μηνών, διατάσσοντας την έκτισή της, ωστόσο χορήγησε αναστολή στην έφεση, υπό τον όρο της μη προσέγγισης και επικοινωνίας με την σύζυγό του.

Το τελευταίο περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψη του κατηγορούμενου σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα, όταν εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά στη σύζυγό του, παρότι του είχαν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα. «Ήμουν στη δουλειά και μου είπαν πως ο κατηγορούμενος ήρθε και με αναζητούσε. Είμαστε 20 χρόνια παντρεμένοι και έχουμε δύο παιδιά. Δεν αντέχω άλλο, ήταν λάθος μου που τον συγχωρούσα. Έχω αλλάξει αρκετές πόλεις μαζί με τα παιδιά μας για να γλιτώσουμε από εκείνον», ανέφερε.

Περιγράφοντας το περιστατικό, η γυναίκα κατέθεσε στο δικαστήριο πως ο κατηγορούμενος, παρόλο που είχε περιοριστικά μέτρα, δεν δίστασε να πάει στο σπίτι όπου διαμένει με τις κόρες της και να της επιτεθεί λεκτικά, εκτοξεύοντας βαρύτατες απειλές και προκαλώντας τους τρόμο.

«Όταν ήρθε στη δουλειά μου, κάλεσα την αστυνομία και αποχώρησε. Την ίδια ημέρα τον βρήκα μέσα στο δωμάτιο της κόρης μας, όταν επέστρεψα στο σπίτι. Τον ρώτησα γιατί μπήκε στο σπίτι μας ενώ έχει περιοριστικά μέτρα και με απείλησε ότι θα με αναγκάσει να κάνω “πιάτσα” για να του φέρνω χρήματα διαφορετικά θα με σκοτώσει», είπε. Η μάρτυρας πρόσθεσε ότι ο κατηγορούμενος στο παρελθόν είχε στείλει προσωπικές της φωτογραφίες στον διευθυντή της εταιρείας στην οποία εργάζεται, αλλά και στους συναδέλφους της, με σκοπό να τη διασύρει.

«Με τον κατηγορούμενο έχουμε δύο παιδιά και δεν έχω γνωρίσει άλλον άνδρα στη ζωή μου. Εκείνη την ημέρα απείλησε και την 17χρονη κόρη μας, όταν του ζήτησε να φύγει από το σπίτι, λέγοντάς της ότι “θα κάνω ό,τι θέλω, άμα θέλω σε πουλάω και σε βγάζω για πιάτσα”. Δεν αντέχουμε άλλο εγώ και τα παιδιά μου», σημείωσε.

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι παραβίασε τους περιοριστικούς όρους και υποστήριξε ότι πήγε στο σπίτι της συζύγου του, με την οποία βρίσκεται διάσταση, για να πάρει προσωπικά του αντικείμενα και όχι για να τις απειλήσει.

«Είναι ψέματα ότι τις απείλησα. Δεν είχα προλάβει να βάλω τα πράγματα στη βαλίτσα και άρχισαν μάνα και κόρη να μου φωνάζουν. Θέλω να έχω επαφή με τα παιδιά, αλλά δεν θα ξαναεπιστρέψω στο σπίτι. Δεν ήξερα ότι απαγορεύεται να πάω», ανέφερε.

protothema.gr