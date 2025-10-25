Η Ελλάδα αποτίει φόρο τιμής σε έναν από τους τελευταίους μεγάλους δημιουργούς του ελληνικού πενταγράμμου, τον Διονύση Σαββόπουλο. Ο εμβληματικός καλλιτέχνης πέθανε την Τρίτη 21 Οκτωβρίου σε ηλικία 81 ετών.

Καλλιτέχνες, πολιτικοί και πολίτες τον αποχαιρέτισαν με σεβασμό, ενώ τις τελευταίες ημέρες ραδιόφωνα, τηλεοπτικές εκπομπές και μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλημμύρισαν από τα τραγούδια του «Νιόνιου», που πλέον θα ζει μέσα από το σπουδαίο έργο του. Πρόκειται άλλωστε για έναν καλλιτέχνη που επηρέασε καταλυτικά όλα τα ρεύματα και τις μουσικές τάσεις.

Λαϊκό προσκύνημα και κηδεία στη Μητρόπολη

Η σορός του σπουδαίου τραγουδοποιού βρίσκεται στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, από τις 8.30 π.μ. έως τις 11.30 π.μ., για όσους επιθυμούν να τον αποχαιρετήσουν.

Στη μία το μεσημέρι θα τελεστεί η κηδεία στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου θα παραστεί και ο πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης.

O Κυριάκος Μητσοτάκης θα εκφωνήσει επικήδειο λόγο, καθώς και η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η τραγουδίστρια και συνθέτρια Δήμητρα Γαλάνη, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Σταμάτης Φασουλής κ.α.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η επιθυμία της οικογένειας

Η οικογένεια του Διονύση Σαββόπουλου ζήτησε για όποιον το επιθυμεί, αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν:

Στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου δίδαξε EUROBANK – GR18 0260 2950 0002 9020 1796 406 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

Στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εδρεύει στη γενέθλια πόλη του, τη Θεσσαλονίκη-ΠΕΙΡΑΙΩΣ – GR26 0172 2020 0052 0209 9405 694 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

«Στην αιτιολογία της κατάθεσης να αναγράφεται: Διονύσης Σαββόπουλος».

Κλείνουν κεντρικοί δρόμοι της Αθήνας

Οι Αρχές ανακοίνωσαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για κηδεία. Συγκεκριμένα αναφέρουν:

Λόγω τέλεσης Εξόδιου Ακολουθίας στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στη συνέχεια τον ενταφιασμό στο Α Νεκροταφείο Αθηνών, θα πραγματοποιηθεί απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από τις 06.00 έως το πέρας της τελετής, σε οδούς περιοχής του Δήμου Αθηναίων:

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της.

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ανδριανού και Ερμού.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.

Αναπαύσεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Τριβωνιανού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Καρέα και Μ. Μουσούρου.

