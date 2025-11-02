Η Κρήτη εξακολουθεί να παρακολουθεί συγκλονισμένη τις αποκαλύψεις για το μακελειό στα Βορίζια, που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους τέσσερις. Οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της αιματηρής βεντέτας, ενώ οι καταθέσεις των μαρτύρων αρχίζουν να ρίχνουν φως σε μια υπόθεση με πολλά θολά σημεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Cretalive, τρία πρόσωπα βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών. Ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, που έπεσε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, και οι δύο αδελφοί Φραγκιαδάκη, 27 και 25 ετών, από την αντίπαλη οικογένεια. Ο 25χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ, ενώ ο 27χρονος, ιδιοκτήτης του σπιτιού όπου σημειώθηκε η αρχική έκρηξη, παραμένει ασύλληπτος. Οι αρχές τον θεωρούν βασικό πρόσωπο της υπόθεσης.

Οι μαρτυρίες των κατοίκων σκιαγραφούν σκηνές χάους. Κάποιες αναφέρουν ότι ο 39χρονος πυροβόλησε μέσα από το αυτοκίνητό του όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με τα αδέλφια Φραγκιαδάκη. Άλλες υποστηρίζουν ότι τα δύο αδέλφια άνοιξαν πυρ προς τα σπίτια της οικογένειας Καργάκη λίγο μετά την έκρηξη.

Παράλληλα, υπάρχουν πληροφορίες ότι ο 25χρονος τραυματίας πυροβόλησε κατά αστυνομικών τη στιγμή που οι αρχές πραγματοποιούσαν αυτοψία, γεγονός που, αν επιβεβαιωθεί, δείχνει το μέγεθος της έντασης.

Τοπικά μέσα μεταδίδουν ότι ο 30χρονος γιος της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που σκοτώθηκε στο περιστατικό, αγνοείται. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί εάν είχε συμμετοχή στη σύγκρουση, ενώ οι αρχές συνεχίζουν το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Οι βαλλιστικές εξετάσεις και τα πρώτα ευρήματα

Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης δείχνουν ότι ο 39χρονος Καργάκης δέχθηκε τέσσερις σφαίρες από δύο διαφορετικά όπλα, φέροντας διαμπερή τραύματα στο αριστερό πόδι, στον ώμο, στην αριστερή θωρακική χώρα και στον κόκκυγα. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι και η 56χρονη Ευαγγελία σκοτώθηκε από σφαίρα, ανατρέποντας τις αρχικές πληροφορίες περί καρδιακού επεισοδίου.

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Ασφάλειας Ηρακλείου προσπαθούν να χαρτογραφήσουν λεπτό προς λεπτό τη διαδρομή των εμπλεκομένων, ενώ η βαλλιστική ανάλυση συνεχίζεται για να διαπιστωθεί ποιοι πυροβόλησαν και με ποια όπλα.

Μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής είχαν γίνει 18 κατ’ οίκον έρευνες, ενώ συνελήφθη 55χρονος άνδρας για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, χωρίς ωστόσο να συνδέεται άμεσα με το μακελειό. Η αστυνομία εντόπισε ευρήματα σε δύο κατοικίες, τα οποία εξετάζονται εργαστηριακά.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., κ. Κωνσταντίνα Δημογλίδου, δήλωσε ότι «η προανάκριση συνεχίζεται» και ότι «οι δυνάμεις της αστυνομίας θα παραμείνουν στην περιοχή όσο χρειαστεί».

Τα σχολεία στα Βορίζια και στο γειτονικό χωριό Ζαχάρως θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα και την Τρίτη για προληπτικούς λόγους, έως ότου εκτονωθεί η ένταση. Οι κάτοικοι μιλούν για σκηνικό που θυμίζει τα Ζωνιανά του 2007, με τις δυνάμεις ασφαλείας να έχουν αποκλείσει τις εισόδους και εξόδους του χωριού και να πραγματοποιούν εξονυχιστικούς ελέγχους σε κάθε όχημα.

