Έφοδο στις φυλακές Αλικαρνασσού πραγματοποίησε τα ξημερώματα το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο των ερευνών για τη δολοφονία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη στα Βορίζια Ηρακλείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις φυλακές κρατούνται συγγενείς του θύματος.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο μεταφέρθηκε άμεσα στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για ανάλυση.

Υπενθυμίζεται ότι η κηδεία του 39χρονου πραγματοποιήθηκε χθες σε κλίμα οδύνης.

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου για τη νεκρώσιμη ακολουθία. Παράλληλα, ενισχυμένες αστυνομικές δυνάμεις παρατάχθηκαν σε διάφορα σημεία του χωριού, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

Κατά τη μεταφορά της σορού από το σπίτι προς την εκκλησία, η πομπή σταμάτησε για λίγο στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε το θανάσιμο επεισόδιο, με μέλη της οικογένειας του 39χρονου να ξεσπούν σε λυγμούς και φωνές.

Η κηδεία της 56χρονης που επίσης τραυματίστηκε θανάσιμα στο μακελειό, θα γίνει σήμερα Τρίτη 4/11/2025 στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταύρου στον Αλικιανό Χανίων.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από την Κρήτη αλλά και ειδικές μονάδες που έφτασαν από την Αθήνα, εξακολουθούν να πραγματοποιούν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, με επίκεντρο τα τρία άτομα που αναζητούνται.

Έναν 19χρονο, έναν 25χρόνο και έναν 29χρόνο που όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, είχαν εμπλοκή στο ένοπλο περιστατικό, μαζί με τους δύο που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ.

