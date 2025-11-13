Συγκλονισμό έχει προκαλέσει στο Δαμάσι Λάρισας ο θάνατος 49χρονης ιδιοκτήτριας φούρνου, η οποία έχασε τη ζωή της τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης κατά τη διάρκεια της εργασίας της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα μαλλιά της γυναίκας μπλέχτηκαν στο ζυμωτήριο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Παρά την άμεση κινητοποίηση των υπαλλήλων της και την επέμβαση του ΕΚΑΒ, η 49χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.

