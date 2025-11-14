Εφ όλης της ύλης μίλησε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην πρώτη της ζωντανή συνέντευξη στην Ελλάδα.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του Γιώργου Ευγενίδη στο πλαίσιο του συνεδρίου Greece Talks του travel.gr, η Αμερικανίδα πρέσβειρα μίλησε για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, για τη συνεργασία της με τον Ντόναλντ Τραμπ την τελευταία 20ετία αλλά και τις πρώτες ημέρες της στην Αθήνα.

Τόνισε πως τα προηγούμενα χρόνια έχει ταξιδέψει σε πολλά σημεία της Ελλάδας και δήλωσε γοητευμένη από την χώρα και τους ανθρώπους της. Ειδικά για την Αθήνα, είπε πως την βρίσκει ανώτερη από τη Νέα Υόρκη σε πολλούς τομείς.

Η κα. Γκίλφοϊλ υπογράμμισε τη σημασία που έχει η Ελλάδα γεωπολιτικά για τις ΗΠΑ και επανέλαβε την πρόθεση της Ουάσιγκτον να βρεθεί τρόπος προκειμένου να περιοριστεί η επιρροή της Ρωσίας και της Κίνας στα μεγάλα λιμάνια της χώρας.

Οι Έλληνες έχουν υπάρξει ιδιαίτερα «γενναιόδωροι» είπε σχετικά με την αμυντική συνεργασία των δύο χωρών, ενώ σχετικά με την άποψη πως η Ελλάδα δίνει πολλά αλλά οι ΗΠΑ δε θα την στηρίξουν σε κάποια στιγμή κρίσης, η Αμερικανίδα πρέσβειρα είπε: «Είμαι εδώ».

Ομιλία Τραμπ στην Ακρόπολη

Η κα. Γκίλφοϊλ είπε πως έχει φανταστεί τον Ντόναλντ Τραμπ να εκφωνεί ομιλία με φόντο την Ακρόπολη, αφήνοντας ουσιαστικά ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας επίσημης επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου στην Αθήνα.

«Θα θέλαμε πολύ να έρθει εδώ ο πρόεδρος Τραμπ», τόνισε.

«Θα έρθει ο υπουργός Ρούμπιο, θα έχουμε πολλές επισκέψεις και επαφές. Θα υπάρξει ισχυρή επίδειξη των σχέσεων στην Ελλάδα. Και αυτό δείχνει και στον υπόλοιπο κόσμο πόσο αφοσιωμένοι είμαστε στην Ελλάδα. Αυτό είναι μια σταθερή σχέση, δεν έχει διαρραγεί», τόνισε η Αμερικανίδα πρέσβειρα.

Το φαγητό και οι «κακιές λέξεις» στο γήπεδο

Προς το τέλος της συνέντευξης, η κα. Γκιλφόιλ είπε πόσο απολαμβάνει την ελληνική κουζίνα, προσθέτοντας πως στην πρεσβευτική κατοικία έχουν εξαιρετικό σεφ. Παραδέχθηκε ωστόσο ότι την Τρίτη επιμένουν αμερικάνικα, καθιερώνοντας Taco Tuesday.

Όταν ρωτήθηκε εάν γνωρίζει ελληνικές λέξεις, είπε χαριτολογώντας ότι στον αγώνα μπάσκετ άκουσε κάποιες άσχημες λέξεις. «Καθόμουν μεταξύ των δύο αδερφών και έλεγα “κοιτάξτε, αυτό το κάνουν συνεχώς” και μου εξήγησαν ότι λένε βρισιές, αλλά και κάποια καλά πράγματα».

iefimerida.gr