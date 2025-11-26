Έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (26/11) σε στρατιωτική μονάδα στην Ρόδο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 19χρονος που υπηρετούσε σε τάγμα εθνοφυλακής και να τραυματιστεί και να ακρωτηριαστεί σοβαρά ακόμη ένας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Αφάντου, όταν οι δύο πυροτεχνουργοί που υπηρετούσαν σε μονάδα της Ρόδου, επιχείρησαν να μεταφέρουν οπλισμό και χειροβομβίδες.

Σύμφωνα με τη rodiaki, η έκρηξη σημειώθηκε όταν ο ένας από τους δύο απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα, με αποτέλεσμα να εκραγεί επιτόπου.

Το αρχηγείο του ΓΕΕΘΑ και διέταξε σχετική έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το τραγικό συμβάν.

