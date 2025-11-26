Με μια σπαρακτική μαντινάδα, ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ, ο οποίος σκοτώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Ρόδο, ανήρτησε το κηδειόσημο του γιου του. Ο νεαρός στρατιώτης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια άσκησης στο πεδίο βολής σε στρατιωτική μονάδα, όταν εξερράγη χειροβομβίδα.

«Άλλη φωτογραφία ήθελα να σου βάλω

του γάμου σου αγάπη μου

Να χω χαρές να κάνω…Γιε μου σε ευχαριστώ για τις όμορφες στιγμές που μας χάρισες αλλα δεν σου συγχωρώ την πίκρα που μας έδωσες … καλή αντάμωση…….»

Η σορός του 19χρονου αναμένεται να επιστρέψει στην Κρήτη αύριο, με αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας, όπως δήλωσε ο πατέρας του στο Creta24. «Αυτό που προέχει είναι να έρθει η σορός του παιδιού μου το συντομότερο δυνατόν στο Ηράκλειο» ανέφερε σε δηλώσεις του ο πατέρας του αδικοχαμένου στρατιώτη.

Νωρίτερα, δήλωσε πως το μόνο που θέλει είναι να μάθει τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια της άσκησης και να αναρρώσει ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στην ίδια έκρηξη, ενώ βρισκόταν μαζί με τον γιο του.

Η κηδεία του 19χρονου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου. Ο τελευταίος αποχαιρετισμός θα δοθεί στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου, στο Τυμπάκι, με συγγενείς και φίλους να συγκεντρώνονται για να πουν το τελευταίο αντίο στον Ραφαήλ.

Σφάλμα χειρισμού που προκάλεσε πρόωρη ενεργοποίηση της χειροβομβίδας

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο πεδίο βολής στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας του 6ου ΕΤΕΘ.

Όλα έγιναν κατά τη μεταχείριση αμυντικής χειροβομβίδας, όταν σημειώθηκε έκρηξη σε πολύ μικρή απόσταση από το προσωπικό. Οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν σε σφάλμα χειρισμού και πρόωρη ενεργοποίηση, σενάριο που εξετάζεται από τα αρμόδια κλιμάκια. Το πλήγμα ήταν ασύμμετρο καθώς ο 19χρονος βρέθηκε στο κέντρο της ωστικής και θραυσματικής δράσης, ενώ ο 39χρονος υπέστη ακρωτηριασμό από τον αγκώνα και εκτεταμένα τραύματα σε κορμό και άκρα.

Κλιμάκιο διακομιδής ενήργησε σε ελάχιστο χρόνο για την απομάκρυνση των δύο στρατιωτικών από την περιοχή των Αφάντου. Στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου ο 19χρονος διαπιστώθηκε νεκρός. Ο 39χρονος εισήχθη διασωληνωμένος, με σοβαρή αιμορραγία και πολλαπλά τραύματα από θραύσματα, και υπεβλήθη άμεσα στις απαραίτητες επεμβάσεις και σε διαδικασίες σταθεροποίησης. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη. Ο τραυματίας είναι έγγαμος και πατέρας 2 παιδιών, γεγονός που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην ανθρώπινη διάσταση της υπόθεσης.

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις με απόφαση Δένδια

Ο Νίκος Δένδιας κήρυξε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από τις 26 Νοεμβρίου έως και τις 28 Νοεμβρίου για τον θάνατο του ΕΠΟΠ στρατιώτη κατά τη διάρκεια βολών στη Ρόδο.

Σε ανάρτησή του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια ζωής του ΕΠΟΠ Στρατιώτη, τόνισε τη σημασία της στήριξης προς την οικογένεια του θύματος και τους συναδέλφους του και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον ΕΠΟΠ Επιλοχία, ο οποίος τραυματίστηκε.

