Ανείπωτη τραγωδία για τον 19χρονο στρατιώτη από το Τυμπάκι του Δήμου Φαιστού στο Ηράκλειο Κρήτης, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης σε μονάδα της Ρόδου. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το δυστύχημα προκλήθηκε από λανθασμένο χειρισμό που οδήγησε σε πρόωρη ενεργοποίηση της χειροβομβίδας. Χαροπαλεύει και ένας 39χρονος ΕΠΟΠ επιλοχίας, ο οποίος νοσηλεύεται ακρωτηριασμένος στην εντατική.

Ο νεαρός που σκοτώθηκε ακαριαία είναι ο γιος του Διοικητή του Λιμενικού Σταθμού Κόκκινου Πύργου στο Ηράκλειο, ενώ η μητέρα του 19χρονου είναι προϊστάμενη στα ΚΕΠ στο Τυμπάκι. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Πατρίς» η αδελφή του είναι αστυνομικός και υπηρετεί εκτός Κρήτης. Πηγές κοντά στην οικογένεια αναφέρουν πως το επόμενο διάστημα ο πατέρας του θα ταξίδευε στη Ρόδο για να συναντήσει τον 19χρονο.



Πώς έγινε το δυστύχημα στη Ρόδο

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο πεδίο βολής στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας του 6ου ΕΤΕΘ. Σύμφωνα με την «Δημοκρατική» της Ρόδου ο 19χρονος ΕΠΟΠ στρατιώτης τραυματίστηκε θανάσιμα και ένας 39χρονος ΕΠΟΠ επιλοχίας υπέστη βαρύτατους τραυματισμούς και ακρωτηριασμό άνω άκρου. Αμφότεροι μεταφέρθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου για τον πρώτο διαπιστώθηκε ο θάνατος, ενώ για τον δεύτερο καταβάλλεται συντονισμένη ιατρική προσπάθεια σταθεροποίησης.

Όλα έγιναν κατά τη μεταχείριση αμυντικής χειροβομβίδας, όταν σημειώθηκε έκρηξη σε πολύ μικρή απόσταση από το προσωπικό. Οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν σε σφάλμα χειρισμού και πρόωρη ενεργοποίηση, σενάριο που εξετάζεται από τα αρμόδια κλιμάκια. Το πλήγμα ήταν ασύμμετρο καθώς ο 19χρονος βρέθηκε στο κέντρο της ωστικής και θραυσματικής δράσης, ενώ ο 39χρονος υπέστη ακρωτηριασμό από τον αγκώνα και εκτεταμένα τραύματα σε κορμό και άκρα.

Κλιμάκιο διακομιδής ενήργησε σε ελάχιστο χρόνο για την απομάκρυνση των δύο στρατιωτικών από την περιοχή των Αφάντου. Στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου ο 19χρονος διαπιστώθηκε νεκρός. Ο 39χρονος εισήχθη διασωληνωμένος, με σοβαρή αιμορραγία και πολλαπλά τραύματα από θραύσματα, και υπεβλήθη άμεσα στις απαραίτητες επεμβάσεις και σε διαδικασίες σταθεροποίησης. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη. Ο τραυματίας είναι έγγαμος και πατέρας 2 παιδιών, γεγονός που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην ανθρώπινη διάσταση της υπόθεσης.



Η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού

Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη νήσο Ρόδο, o ΕΠΟΠ Στρατιώτης (ΥΠ-Π) Ρ.Γ., 19 ετών, άγαμος, τραυματίστηκε θανάσιμα και ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΥΠ-Π) Μ.Β., 39 ετών, έγγαμος με δύο (2) τέκνα, τραυματίστηκε σοβαρά. Διακομίσθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος.

Το μήνυμα του Δένδια για τον νεκρό 19χρονο

Ανάρτηση για τον θάνατο του 19χρονου έκανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας: Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια ζωής του ΕΠΟΠ Στρατιώτη, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο. Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του, στους οποίους απευθύνω τα πλέον ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Ευχές για ταχεία ανάρρωση στον ΕΠΟΠ Επιλοχία, ο οποίος τραυματίσθηκε στην ίδια εκπαιδευτική δραστηριότητα.

Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια ζωής του ΕΠΟΠ Στρατιώτη, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο. Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του, στους οποίους απευθύνω τα πλέον ειλικρινή μου συλλυπητήρια.… — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 26, 2025

protothema.gr