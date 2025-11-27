Σοβαρές αποκαλύψεις έρχονται στο φως σχετικά με την καταγγελία ασέλγειας σε βάρος δύο ανήλικων παιδιών, ηλικίας 2 και 4 ετών. Ως φερόμενοι δράστες κατονομάζονται ο 20χρονος θείος τους και ο 40χρονος σύντροφός του.

Ο 20χρονος —αδελφός της μητέρας που προχώρησε στην καταγγελία— έχει ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενος, ενώ ο 40χρονος σύντροφός του αναμένεται να απολογηθεί σήμερα, 27 Νοεμβρίου.

Πώς φέρεται να αποκαλύφθηκε η φρίκη που ζούσαν τα παιδιά



Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι αποτρόπαιες πράξεις των δύο φέρεται να αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια οικογενειακής μάζωξης στο σπίτι. Το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, ηλικίας 4 ετών, προέβη σε συγκεκριμένες κινήσεις και, όταν η μητέρα του τού εξήγησε ότι αυτό που κάνει δεν είναι σωστό και πως στο σπίτι βρίσκεται κόσμος, άπαντες «πάγωσαν», καθώς το ανήλικο φέρεται να είπε «αφού το έκανα χθες με τον θείο και τον… (φίλος του)».

Η μητέρα σε κατάσταση σοκ απευθύνθηκε στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων για βοήθεια. Εκεί, παρουσία παιδοψυχολόγων, εξετάστηκαν και τα δύο παιδιά και ο 4χρονος φαίνεται πως αποκάλυψε με λεπτομέρειες τις πράξεις που είχαν γίνει τόσο σε βάρος του, όσο και σε βάρος του αδελφού του.

Τι φέρεται να ισχυρίστηκε ο θείος των παιδιών



Σύμφωνα με πληροφορίες ο 20χρονος θείος φέρεται να ισχυρίστηκε πως προέβη σε αυτές τις αποτρόπαιες πράξεις προκειμένου να ικανοποιήσει τον σύντροφό του, ενώ ο 40χρονος αρνείται κάθε εμπλοκή και κατηγορεί τον θείο.

Αυτό που κάνει την υπόθεση ακόμα πιο σοκαριστική είναι το γεγονός πως οι αστυνομικοί που ασχολήθηκαν με την υπόθεση, διαπίστωσαν ότι ο 20χρονος κατέγραφε τη φρίκη με το κινητό του

