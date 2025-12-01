Μια σοβαρή υπόθεση κακοποίησης αποκαλύφθηκε στη Ρόδο, όπου ένας 55χρονος κατηγορείται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά τη 31χρονη κόρη του, η οποία σύμφωνα με τις Αρχές έμεινε έγκυος και γέννησε παιδί που προέκυψε ως βιολογικό τέκνο του.

Η εξέλιξη αυτή στηρίχθηκε σε εργαστηριακό έλεγχο DNA με ποσοστό συμβατότητας 99,9% και αποτελεί καθοριστικό στοιχείο στον ποινικό φάκελο.

Ο 55χρονος συνελήφθη στις 27 Νοεμβρίου και οδηγήθηκε ενώπιον της Ανακρίτριας, η οποία με τη σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα διέταξε την προφυλάκισή του. Η καταγγέλλουσα ανέφερε στις Αρχές ότι επί σειρά ετών ζούσε σε καθεστώς φόβου, εξαναγκασμού και σεξουαλικής κακοποίησης από τον πατέρα της.

Η καταγγελία της 31χρονης γυναίκας

Η παθούσα, σήμερα 31 ετών, κατέθεσε πως ο πατέρας της άρχισε να τη βιάζει από την ηλικία των 16 ετών. Όπως δήλωσε στην κατάθεσή της παρουσία ψυχολόγου και πραγματογνώμονα, οι κακοποιήσεις ήταν συνεχείς και συστηματικές, πραγματοποιούνταν στο σπίτι της οικογένειας και σταμάτησαν μόλις πριν τέσσερα χρόνια, όταν έμεινε έγκυος στο δεύτερο της παιδί.

Μίλησε για συναίνεση ο 55χρονος «πατέρας»

Η θρασύτητα του φερόμενου ως δράστη ήταν σοκαριστική, καθώς αρνήθηκε τις κατηγορίες περί βιασμού, κάνοντας λόγο για «συναινετική» σεξουαλική επαφή, προσθέτοντας πως «σταμάτησαν όταν κατάλαβαν ότι δεν είναι σωστό».

