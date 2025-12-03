Σοκ έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο η υπόθεση κακοποίησης οκτώ ανήλικων παιδιών, με τις αρχές να συλλαμβάνουν τους γονείς μετά από καταγγελίες για κακοποιητική και βίαιη συμπεριφορά μέσα στο σπίτι.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία της γειτόνισσας του ζευγαριού προς το «Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο ενημέρωσε το Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου και το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας.

Το ζευγάρι, μια 32χρονη γυναίκα και ένας 44χρονος άνδρας, είχαν τρία παιδιά μαζί, τα υπόλοιπα πέντε ήταν παιδιά της γυναίκας και ήταν ηλικίας από 2 έως 15 ετών. Οι αρχές είχαν ήδη ασχοληθεί με το ζευγάρι στο παρελθόν, λόγω επεισοδίων ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, καθοριστική για την πορεία της υπόθεσης στάθηκε η κατάθεση της γειτόνισσας της οικογένειας, η οποία παρακολουθούσε με ανησυχία τα όσα συνέβαιναν στο διπλανό σπίτι.

Η γυναίκα, στην οποία συχνά η 32χρονη μητέρα άφηνε κάποια από τα μικρότερα παιδιά προκειμένου να τα προσέχει, ανέφερε ότι είχε παρατηρήσει συμπεριφορές που της δημιουργούσαν ανησυχία για την ασφάλεια των παιδιών. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, συχνά άκουγε φωνές, βρισιές και κλάματα από το σπίτι, ενδείξεις που την έκαναν να πιστέψει ότι τα παιδιά ζούσαν σε μια εξαιρετικά επιβαρυντική και επικίνδυνη κατάσταση.

Αμέσως μετά τη σύλληψη των γονιών, τα 8 παιδιά τέθηκαν υπό την προσωρινή φροντίδα της γιαγιάς τους. Όλα τα παιδιά θα εξεταστούν από ιατροδικαστή, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν υποστεί σωματική ή άλλη κακοποίηση.

Οι διώξεις που ασκήθηκαν στο ζευγάρι

Τόσο η μητέρα όσο και ο πατέρας μετά τη σύλληψή τους οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης, ενώπιον Εισαγγελέα.

Οι διώξεις που ασκήθηκαν στον 44χρονο άνδρα είναι:

• ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση

• ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος ανηλίκου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση

• ενδοοικογενειακή προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανηλίκου.

Στην 32χρονη γυναίκα ασκήθηκαν διώξεις για:

• επικίνδυνη ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση

• ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος ανηλίκου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Επιπλέον, και στους δύο ασκήθηκε δίωξη για έκθεση σε κίνδυνο κατά συναυτουργία, κατοχή όπλου για θήρα κατά συναυτουργία.

Παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου.

protothema.gr