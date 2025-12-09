Η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας αποτελεί «τη μία και μόνη διαφορά» μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, σημειώνουν διπλωματικές πηγές στην Αθήνα, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος έθεσε θέμα διαλόγου εφ’ όλης της ύλης για το Αιγαίο. Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι «αναθεωρητικές θέσεις και προτάσεις είναι καθολικά απορριπτέες», επαναλαμβάνοντας τη σταθερή θέση της ελληνικής πλευράς στο ζήτημα.

«Η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και επιθυμεί, πάντοτε με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, να συνεχίσει τον δομημένο διάλογο με την Τουρκία επί τη βάση αυτών των αρχών» ανέφεραν επίσης οι ίδιες διπλωματικές πηγές στην Αθήνα και σημείωναν σε ότι αφορά το καθεστώς της μουσουλμανικής μειονότητας, ότι «η Συνθήκη της Λωζάννης, καθορίζει σαφώς τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικό, στα μέλη της οποίας η Ελλάδα επιφυλάσσει πλήρη ισονομία και ισοπολιτεία».

Μιλώντας νωρίτερα στην τουρκική εθνοσυνέλευση για τον προϋπολογισμό του 2026, ο Φιντάν αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά, ζήτησε μια «δίκαιη μοιρασιά» στην Ανατολική Μεσόγειο και τόνισε με έμφαση ότι η Άγκυρα «υποστηρίζει την εξέταση όλων των διαφορών του Αιγαίου ως ένα σύνολο».

«Εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε την άποψη της δίκαιης μοιρασιάς στην Ανατολική Μεσόγειο. Υποστηρίζουμε την εξέταση όλων των διαφορών του Αιγαίου ως ένα σύνολο, να βρεθεί λύση στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου και της καλής γειτονίας με ουσιαστικό και εποικοδομητικό τρόπο. Το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο θέλουμε να τα δούμε ως μια περιοχή ευημερίας και σταθερότητας», τόνισε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ αναφέρθηκε επίσης στο Κυπριακό και τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης την οποία αποκάλεσε και πάλι τουρκική.

«Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για την προστασία των δικαιωμάτων της “τουρκικής μειονότητας” στη ‘Δυτική Θράκη, προβαίνοντας σε βήματα αμοιβαιότητας όταν είναι απαραίτητο» σημείωσε.

protothema.gr