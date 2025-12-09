Διάλογο εφ’ όλης της ύλης με την Ελλάδα, που προφανώς θα περιλαμβάνει όλες τις μονομερείς διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο, εξακολουθεί να επιδιώκει η Άγκυρα. Αυτό κατέστη σαφές από την ομιλία του υπουργού εξωτερικών Χακάν Φιντάν στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση για τον προϋπολογισμό του 2026, στην οποία μίλησε για τα ζητήματα που απασχολούν την τουρκική διπλωματία.

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά ο Τούρκος υπουργός εξωτερικών μίλησε για μια «δίκαιη μοιρασιά» στην Ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας με έμφαση ότι η Άγκυρα «υποστηρίζει την εξέταση όλων των διαφορών του Αιγαίου ως ένα σύνολο».

«Εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε την άποψη της δίκαιης μοιρασιάς στην Ανατολική Μεσόγειο. Υποστηρίζουμε την εξέταση όλων των διαφορών του Αιγαίου ως ένα σύνολο, να βρεθεί λύση στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου και της καλής γειτονίας με ουσιαστικό και εποικοδομητικό τρόπο. Το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο θέλουμε να τα δούμε ως μια περιοχή ευημερίας και σταθερότητας», τόνισε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας.

protothema.gr