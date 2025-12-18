Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, ο Νίκος Παππάς βρίσκεται από χθες αργά το βράδυ στην Αθήνα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αναχώρησε εσπευσμένα από το Στρασβούργο, ακολουθώντας διαδρομή μέσω Γερμανίας, προκειμένου να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Το Στρασβούργο, που βρίσκεται στα γαλλογερμανικά σύνορα, από εκεί πέρασε στην πόλη Κελ της Γερμανίας, όπου αποτέλεσε το σημείο αναχώρησης για τη μετακίνησή του, από τη Γερμανία επιβιβάστηκε σε πτήση με τελικό προορισμό την Αθήνα.

Ο ξυλοδαρμός-σοκ δημοσιογράφου από τον Νίκο Παππά

Ο Νίκος Παππάς μηνύθηκε από τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο, τον οποίο έδειρε το βράδυ της Τρίτης σε μπαρ στο Στρασβούργο.

Περιγράφοντας το περιστατικό, ο δημοσιογράφος ανέφερε ότι ο ευρωβουλευτής τού έβαλε τρικλοποδιά και τον προκάλεσε να βγουν έξω για να… λογαριαστούν. Αποχωρώντας από το μπαρ, ο Νίκος Γιαννόπουλος κατήγγειλε ότι ξυλοκοπήθηκε από τον βουλευτή Νίκο Παππά, ο οποίος του έριξε δύο μπουνιές στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να πέσει κάτω.

Την επόμενη ημέρα ο δημοσιογράφος κατέθεσε μήνυση εις βάρος του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ βάσει της οποίας αναζητείται για να συλληφθεί στο αυτόφωρο.

Ο Νίκος Παππάς χθες, ώρες μετά τη δημοσιοποίηση του συμβάντος αλλά και τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ και την ευρωομάδα της Αριστεράς, εμφανίστηκε μέσω Instagram, με δύο stories στα οποία παραδεχόταν τον ξυλοδαρμό αλλά… έριχνε την ευθύνη στον δημοσιογράφο!

Ο δημοσιογράφος εις βάρος του οποίου χειροδίκησε ο Νίκος Παππάς έχει προαναγγείλει νομικές ενέργειες εις βάρος του Νίκου Παππά και στην Ελλάδα.

Η περιγραφή του ξυλοδαρμού του δημοσιογράφου από τον Νίκο Παππά

«Ήμασταν με συναδέλφους σε ένα εστιατόριο-μπαρ στο Στρασβούργο, ένα από τα παραδοσιακά στέκια της πόλης μάλλον, αν και εγώ πρώτη φορά έρχομαι.

Μετά από ένα μισάωρο εμφανίστηκε και ο Νίκος Παππάς με την παρέα του, με συνεργάτες. Όταν φόρεσα το μπουφάν για να φύγω πέρασα από δίπλα του και διαπιστώνω, έκπληκτος, ότι κάποιος μου βάζει τρικλοποδιά. Γυρίζω πίσω να δω τι γίνεται και διαπιστώνω ότι μου το έχει κάνει ο συγκεκριμένος, ο οποίος ισχυριζόταν ότι τον πάτησα, κάτι αστείες δικαιολογίες που δεν χρησιμοποιούν ούτε παιδιά 12 ετών, και του λέω ”μην τολμήσεις να με ακουμπήσεις ξανά”.

Μου λέει ‘‘πάμε έξω, να λογαριαστούμε’‘. Δεν πίστεψα ποτέ ότι αυτός ο άνθρωπος θα με χτυπήσει. Λέω ”πάμε έξω, εγώ έτσι κι αλλιώς θα φύγω, εσύ κάνε ό,τι καταλαβαίνεις”.

Μόλις περάσαμε το κατώφλι της πόρτας νιώθω δύο πολύ ισχυρά χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου. ”Τι κάνεις; Τι ακριβώς κάνεις; Είσαι εν ενεργεία ευρωβουλευτής”. Ευτυχώς, επέστρεψα στην αίθουσα, ενημέρωσα τα παιδιά, τους συναδέλφους, τι ακριβώς είχε γίνει, βγήκαμε όλοι μαζί έξω και εκεί ο Ν. Παππάς άρχισε να το ξανασκέφτεται, αφού με είχε λούσει με διάφορα κοσμητικά, καθώς μου έλεγε ”πως είσαι έτσι;” και άλλα σχόλια για την εμφάνισή μου, λες πως θα έπρεπε να είμαι και εγώ δύο μέτρα. Τέλος πάντων, αυτό δεν με πείραξε, αλλά είχε προηγηθεί το χτύπημα που ήταν πραγματικά αναίτιο, δεν τον έχω πειράξει ποτέ, ποτέ. Δεν είχα καμία επαφή μαζί του εδώ και 7 χρόνια που είχα φύγει από το αθλητικό ρεπορτάζ. Οπότε, δεν καταλαβαίνω ποιο ήταν το πρόβλημα, ακόμα και τώρα.

Όταν έφτασα στο ξενοδοχείο, μου έστειλε 2-3 μηνύματα απολογητικά, τα έσβησε και αυτά μετά. Τρικυμία εν κρανίω μου φαίνεται, αλλά εγώ είχα την υποχρέωση να τον καταγγείλω και έτσι και έκανα, τον κατήγγειλα στη γαλλική αστυνομία. Πήγα στο τμήμα σήμερα και έδωσα μία κατάθεση 1 ώρα και 10 λεπτά, όπου περιγράφω το περιστατικό, υπέγραψα κιόλας.

Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει να κάνει. Το ευτράπελο της ιστορίας είναι ότι μένει στο ξενοδοχείο όπου μένουμε και εμείς.

Αυτό που θέλω να γίνει είναι να πάρω τα θεσμικά μέτρα για να του δώσω ένα μήνυμα ότι πρέπει να σταματήσει. Θα ξεκινήσω νομική διαδικασία και την Ελλάδα, μπορεί να μας κρίνει η Δικαιοσύνη.

Πρώτα απ’ όλα θα ζητήσω ασφαλιστικά μέτρα, δεν θέλω ποτέ να με ξαναπλησιάσει. Αποδείχθηκε ότι είναι επικίνδυνος και δεν μπορεί να κουμαντάρει ούτε τον θυμό του ούτε την οργή του. Τα οποία αισθήματα είναι και τελείως αδικαιολόγητα. Δεν είχαμε τσακωμό, δεν λογομαχήσαμε για κάτι -που πάλι δεν θα ήταν δικαιολογία να χειροδικήσει-, αλλά ούτε αυτό συνέβη. Υπάρχουν μάρτυρες. Όταν δέχτηκα τα χτυπήματα είχε προχωρήσει μία συνάδελφος μπροστά και εγώ με τον ευρωβουλευτή είχαμε μείνει πιο πίσω. Και με χτύπησε εκείνη την ώρα. Δεν κατάλαβα γιατί με χτύπησε από το πίσω μέρος του κεφαλιού, αλλά στη συνέχεια σκέφτηκα ότι πιθανώς να μην ήθελε να μου αφήσει κάποια σημάδια. Μπορεί να μην ισχύει τίποτα από αυτά, αλλά προσπαθώ να εξηγήσω τι συνέβη.

Στη συνέχεια, όταν βγήκαν όλοι έξω, είπε ότι πράγματι ”παραφέρθηκα και τον χτύπησα”, το παραδέχθηκε μπροστά σε όλους. Δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αλλά δεν καταλαβαίνω ακόμα τι συμβαίνει μέσα στο ταραγμένο του μυαλό. Θα ήθελα ακόμα και τώρα, αν μας ακούει, δεν θέλω να μου ζητήσει συγγνώμη, θα ήθελα ο ίδιος να βελτιώσει τη συμπεριφορά του, γιατί είναι ακόμα ευρωβουλευτής και εκπροσωπεί τη χώρα.

Έστειλε δύο μηνύματα στο Whats app, δύο μηνύματα για να απολογηθεί, τα οποία τα έσβησε. Αυτά είναι όλα καταγεγραμμένα στο κινητό μου, τα έχω κρατήσει, όπως έχω κρατήσει και τις κλήσεις του. Μου έκανε πάνω από έξι κλήσεις. Εγώ, στην κατάσταση που ήμουν, δεν ήθελα να τον ακούσω.

Παίρναμε το πρωινό μας και πέρασε από εκεί, ήθελε να με χαιρετήσει, του είπα καλό θα είναι να φύγει από μπροστά μου, δεν έφευγε, και τελικά έφυγα εγώ. Μόλις έκανε την εμφάνισή του στο πρωινό, η αίθουσα σκεπάστηκε από ένα πέπλο σιωπής. Ήρθαμε στο Στρασβούργο για να κάνουμε δουλειά, μέρος της οποίας ήταν ο Νίκος Παππάς. Σήμερα έχει πολλές κρίσιμες ψηφοφορίες στην Ευρωβουλή και ο κ. Παππάς πρέπει να δώσει την ψήφο του.

Η αλήθεια είναι ότι επικοινώνησαν πολλοί μαζί μου. Επικοινώνησε και ο Σωκράτης Φάμελλος, με τον οποίο θα έχουμε μία τηλεφωνική επικοινωνία. Ωστόσο, αυτά δεν φτάνουν. Θα πρέπει και ο ίδιος ο ευρωβουλευτής να καταλάβει ότι αυτή δεν είναι συμπεριφορά. Ποτέ δεν είναι αργά για έναν άνθρωπο να αλλάξει. Του δίνεται μια καλή ευκαιρία. Αλλά εγώ δεν μπορώ να σταματήσω τον νομικό αγώνα που άρχισα, θα το πάω μέχρι τέλους, να καταλάβει ότι κανένας δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει σε αυτή την ήπειρο».

