Μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη για ασελγείς προτάσεις κατέθεσε σήμερα (18/12) στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ένας 22χρονος, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Αλέξανδρο Παπαϊωανίδη. Σύμφωνα με πληροφορίες η μήνυση αφορά καταγγελίες για ανήθικες προτάσεις σε εργασιακό χώρο. Για οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, το οποίο φέρεται να υποκινείται από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, κάνει λόγο ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης, με ανακοίνωση που εξέδωσε το πρωί της Τετάρτης (18/12).

Στην ανακοίνωση καταγγέλλεται ότι «η εκβίασή του με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων των φυλακών· πλην όμως, καθώς αυτή η προσπάθεια απέβη άκαρπη, στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες, αποφάσισαν να προβούν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς του εντολέως μου».

Μάλιστα, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά και στον χρόνο που υποβάλλεται η μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη από καταγγελλόμενο, με τον δικηγόρο να κάνει λόγο για «περίτρανη απόδειξη ότι αποτελούν τμήμα του εγκληματικού σχεδίου συνιστά και ο χρόνος υποβολής της μήνυσης που τις περιλαμβάνει: κατατίθεται σήμερα, λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη».

Να σημειωθεί ότι πριν από λίγο προσήλθε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ένας 22χρονος, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Αλέξανδρο Παπαϊωανίδη, προκειμένου να καταθέσουν μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες η μήνυση αφορά καταγγελίες για ασελγείς πράξεις και ανήθικες προτάσεις σε εργασιακό χώρο.

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση του δικηγόρου του

Εξυφαίνεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, στις παράνομες απαιτήσεις των οποίων ο εντολέας μου δεν υπέκυψε.

Αρχικώς επιχειρήθηκε η εκβίασή του με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων των φυλακών· πλην όμως, καθώς αυτή η προσπάθεια απέβη άκαρπη, στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες, αποφάσισαν να προβούν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς του εντολέως μου.

Για το εν λόγω σχέδιο, ο εντολέας μου έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές και ειδικότερα στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι καταγγελίες που στρέφονται σε βάρος του εντολέως μου είναι απολύτως ψευδείς, ανυπόστατες και στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής και νομικής βάσης. Περίτρανη απόδειξη ότι αποτελούν τμήμα του ως άνω εγκληματικού σχεδίου συνιστά και ο χρόνος υποβολής της μήνυσης που τις περιλαμβάνει: κατατίθεται σήμερα, λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ τα καταγγελλόμενα γεγονότα φέρονται να έχουν τελεστεί τον Μάρτιο του 2025, η δε συγκεκριμένη χρονική επιλογή είχε προαναγγελθεί στα μέσα ενημέρωσης ήδη εδώ και περίπου 5 ημέρες, γεγονός που επιβεβαιώνει τον προσχηματικό και εκβιαστικό χαρακτήρα της ενέργειας αυτής.

Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και την Ελληνική Δικαιοσύνη, είμαστε βέβαιοι ότι ο καταγγέλλων πολύ σύντομα θα αντιμετωπίσει σοβαρότατης ποινικής απαξίας κατηγορίες για συνέργεια στην εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη εκβίαση, καθώς και για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ευχαριστεί το κοινό του για την αγάπη, τη στήριξη και τη συμπαράσταση που εκδηλώνεται με κάθε τρόπο στο πρόσωπό του.

Η μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη για ανήθικες προτάσεις

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη τον περασμένο Μάρτιο, την ημέρα της πρόβας τζενεράλε στο μαγαζί που ο καταγγέλλων εργαζόταν μαζί με τον δημοφιλή καλλιτέχνη.

Μετά το τέλος της πρόβας, ο καταγγέλλων υποστηρίζει ότι δέχτηκε πιέσεις να μεταβεί στο καμαρίνι του καλλιτέχνη, όπου φέρεται να του προσφέρθηκε κοκαΐνη και να έγινε προσπάθεια παρότρυνσης για ερωτική συνεύρεση, η οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.

Όπως καταγγέλλεται, στη συνέχεια ακολούθησαν επίμονα μηνύματα από τον Γιώργο Μαζωνάκη για να συναντηθούν, τα οποία όμως διαγράφηκαν, καθώς επρόκειτο για μηνύματα με αυτόματη διαγραφή μετά από συγκεκριμένο χρόνο.

