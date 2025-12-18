Παραδόθηκε η φρεγάτα Κίμων – «Με τις τέσσερις Belharra ο Ελληνισμός έχει το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό της Ιστορίας του» είπε ο Δένδιας

«Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις περνούν σε μία νέα εποχή» δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας από τα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν της Γαλλίας κατά την παράδοση της πρώτης φρεγάτας FDI HN «Belh@rra» F – 601 «Κίμων» στην Ελλάδα, σε μία τελετή που λαμβάνει χώρα αυτή την ώρα.

Η σημερινή μέρα έχει ξεχωριστή σημασία για το Πολεμικό Ναυτικό, αφού σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας γενιάς κύριων μονάδων επιφανείας για τον ελληνικό στόλο, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και το επιστέγασμα μιας πολυετούς πορείας.

Κατά την τελετή παράδοσης ο κ. Δένδιας τόνισε μεταξύ άλλων ότι «η Ελλάδα, μία νησιωτική χώρα, ζει και αναπνέει μέσα από την θάλασσα με τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον πλανήτη. Δεν νοείται Πολεμικό Ναυτικό χωρίς μεγάλες δυνατότητες». Όπως είπε, η Φρεγάτα Κίμων φέρει ένα βαρύ και ιστορικό όνομα. «Ο στρατηγός Κίμων συνέδεσε την ασφάλεια με την ακμή της αθηναϊκής δημοκρατίας», είπε και τόνισε πως «ο Κίμων επιστρέφει στη Μεσόγειο 2.500 χρόνια μετά για να αποτυπώσει την ισχύ της Ελλάδας».

Όπως τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, η φρεγάτα ενισχύει την δυνατότητά μας να προβάλλουμε τις ευρωπαϊκές αξίας ακόμη περισσότερο. «Η ένταξη των τεσσάρων Belharra στο Πολεμικό Ναυτικό δημιουργεί το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό που είχε ποτέ ο Ελληνισμός» είπε.

Παράλληλα ο κ. Δένδιας ανακοίνωσε πως υπάρχει συμφωνία για συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας από εδώ και πέρα σε ποσοστό 25% των παραγωγών. «Η Ελλάδα ισχυροποιείται όχι για να απειλεί αλλά για να προστατεύει και να εγγυάται το Διεθνές Δίκαιο» είπε με έμφαση.

Στις δηλώσεις του στις κάμερες ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας πριν από την εκδήλωση δήλωσε:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την υπουργό Άμυνας της Γαλλίας για τη θερμή υποδοχή. Ζούμε μια ακόμη απόδειξη της στενής σχέσης Ελλάδας–Γαλλίας, στο πλαίσιο της συμφωνίας για τη στρατηγική μας σχέση. Σήμερα δεν είναι απλώς η παράδοση ενός εξαιρετικού πλοίου· είναι μια νέα μέρα σε μια νέα εποχή. Η φρεγάτα “Κίμων” συμβολίζει την είσοδο των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στην ατζέντα “Ελλάδα 2030”, στη νέα εποχή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη γαλλική κυβέρνηση και τη Naval Group».

Οι φρεγάτες FDI διαθέτουν τα πλέον σύγχρονης τεχνολογίας συστήματα αντιαεροπορικής προστασίας, γεγονός που τους δίνει τη δυνατότητα να καλύψουν όχι μόνο το Αιγαίο, αλλά ταυτόχρονα και τον ευαίσθητο χώρο μεταξύ της Κρήτης και της Κύπρου, όπως και περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου που είναι κρίσιμες για τα εθνικά συμφέροντα, όπου η χώρα μας μετέχει σε διεθνείς αποστολές.

Η στιγμή της υπογραφής από τον κ. Δένδια

Ο πρόεδρος της Naval Group Pierre Éric Pommellet, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ κ. Χούπης και ο υπ. Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Αφού ακούστηκε το όνομα της φρεγάτας υψώθηκε η ελληνική σημαία στην πρύμνη του καραβιού, ακολούθησε και η επιβίβαση των 128 στελεχών, μελών του πληρώματος.

Δείτε βίντεο, το πλήρωμα της Φρεγάτας ΚΙΜΩΝ επιβιβάζεται:

Ο εφοπλιστής Πάνος Λασκαρίδης, ο οποίος ονοματίζει την φρεγάτα με την πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα

Στην τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στην πρώτη φρεγάτα FDI HN «Belh@rra» F – 601 «Κίμων» παρευρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), αντιναύαρχο Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ.

Τα χαρακτηριστικά της φρεγάτας

Η φρεγάτα «Κίμων» είναι η πρώτη από τις νέες φρεγάτες FDI HN (Belharra) που ναυπηγεί η Naval Group για την Ελλάδα, στο πλαίσιο της συμφωνίας που έκλεισε τη νέα ελληνογαλλική ναυτική σελίδα. Το πρόγραμμα έχει ήδη δώσει ρυθμό στη γραμμή παραγωγής της Λοριάν, με το δεύτερο πλοίο, τον HS Nearchos (F-602), να ακολουθεί και το τρίτο, τον HS Formion (F-603), να έχει ήδη περάσει τα δικά του σημαντικά ορόσημα κατασκευής.

Η FDI HN σχεδιάστηκε ως φρεγάτα πολλαπλών ρόλων με έντονο ψηφιακό αποτύπωμα, υψηλή αυτοματοποίηση και αισθητήρες που δουλεύουν με ενιαίο σύστημα. Στην καρδιά της αρχιτεκτονικής της βρίσκεται ραντάρ νέας γενιάς τύπου AESA και μια φιλοσοφία διαχείρισης μάχης που δίνει έμφαση στην ταχύτητα αντίδρασης, στην ανθεκτικότητα απέναντι σε ηλεκτρονικές απειλές και στη συνεχή επίγνωση της τακτικής εικόνας, ακόμα και σε “θορυβώδες” επιχειρησιακό περιβάλλον.

Σε επίπεδο οπλισμού, η ελληνική διαμόρφωση είναι βαριά για την κατηγορία της. Το πακέτο προβλέπει ισχυρή αντιαεροπορική άμυνα περιοχής με Aster, αντιπλοϊκή ισχύ με Exocet και συμπληρωματική άμυνα σημείου με RAM, ώστε το πλοίο να μην εξαρτάται από μία μόνο “ζώνη” προστασίας.

Τεχνικές προδιαγραφές της φρεγάτας «Κίμων»

. Εκτόπισμα: 4.500 τόνοι

. Μήκος: περίπου 122 μέτρα

. Πλάτος: 18 μέτρα

. μέγιστη ταχύτητα: 27 κόμβοι

. Αεροπορικές εγκαταστάσεις: ελικόπτερο κατηγορίας 10 τόνων, μη επανδρωμένο εναέριο όχημα VTOL (UAV)

Κύριος οπλισμός

. 32 πύραυλοι Aster που αναπτύχθηκαν από την MBDA

. 8 πύραυλοι Exocet MM40 B3c που αναπτύχθηκαν από την MBDA

. Πύραυλοι RAM

. Πυροβόλο των 76 χιλιοστών

. 4 τορπιλοσωλήνες με τορπίλες MU 90 που αναπτύχθηκαν από τη Naval Group

. 2 εκτοξευτές αντιμέτρων CANTO που αναπτύχθηκαν από τη Naval Group

protothema.gr