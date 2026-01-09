Εικόνες καταγράφουν τη σφοδρότητα των καιρικών φαινομένων που σημειώθηκαν στο Γιαννιτσοχώρι της Ηλείας, όταν ανεμοστρόβιλος έπληξε την περιοχή, προκαλώντας ανατροπές αυτοκινήτων και υλικές ζημιές.

Ενδεικτικό της σφοδρότητας των φαινομένων είναι το βίντεο από την ανατροπή ΙΧ το πρωί της Πέμπτης (8/1). Το βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δημοσίευσε το ilialive.gr, αποτυπώνει το πως ο ανεμοστρόβιλος ανατρέπει σαν καρυδότσουφλό το αυτοκίνητο και το αφήνει αναποδογυρισμένο πάνω στο δρόμο. Η οδηγός σύμφωνα με πληροφορίες δεν τραυματίστηκε.

Δείτε το βίντεο:

Ο ανεμοστρόβιλος σάρωσε την περιοχή μέσα σε λίγα λεπτά, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε θερμοκήπια, με τον άνεμο να ξεριζώνει τα σίδερα και τα νάιλον και να τα σκορπίζει παντού. Το φαινόμενο κράτησε ελάχιστα, όμως η έντασή του ήταν αρκετή για να προκαλέσει αναστάτωση και να αφήσει πίσω ζημιές.

Δείτε φωτογραφίες από την Ηλεία:

Υπενθυμίζεται πως ανεμοστρόβιλος χτύπησε την Τετάρτη (7/1) πτηνοτροφική μονάδα στο Καλπάκι Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 30.000 κοτόπουλα.

protothema.gr