Να ρίξουν φως στα αίτια της πολύνεκρης τραγωδίας που σημειώθηκε στο εργοστάσιο της εταιρείας Βιολάντα, στα Τρίκαλα, προσπαθούν οι Αρχές.

Ήδη οι ειδικοί της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν λάβει καταθέσεις, καθώς και κρίσιμα στοιχεία από το χώρο του δυστυχήματος, για να εξακριβώσουν τι ήταν αυτό που προκάλεσε την τραγωδία και το θάνατο πέντε εργαζόμενων γυναικών.

Σήμερα, μάλιστα, αναμένεται να καταθέσουν οι επιζώντες της φονικής έκρηξης, ώστε να δώσουν περισσότερες πληροφορίες στις Αρχές για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η φονική έκρηξη.

Υπενθυμίζεται ότι στη διάρκεια της βάρδιας που σημειώθηκε η τραγωδία εργάζονταν στο εργοστάσιο λιγότεροι υπάλληλοι, καθώς η εταιρεία λίγες ώρες νωρίτερα είχε κάνει την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στη βιομηχανία.

Όσοι υπάλληλοι σώθηκαν, είτε βρίσκονταν αρκετά μακριά από το σημείο της έκρηξης, όπου κατέρρευσε το τμήμα του εργοστασίου, είτε βρίσκονταν σε εξωτερικό χώρο καθώς έκαναν διάλειμμα. Όλοι τους μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, προληπτικά, και πήραν εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα.

«Με έσωσε ο γιος μου»

Όπως αναφέρουν μαρτυρίες, οι περισσότεροι εργαζόμενοι στη βραδινή βάρδια ήταν γυναίκες που επέλεγαν αυτό το ωράριο εργασίας ώστε να μπορούν να φροντίζουν τα παιδιά τους τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας.

Ωστόσο, σοκάρει μια μαρτυρία εργαζόμενης που αποκάλυψε ότι συνάδελφός της αποφάσισε τελευταία στιγμή να μην πάει στην δουλειά γιατί αρρώστησε το παιδί της.

«Με έσωσε ο γιος μου», φέρεται να είπε όταν έμαθε για την τραγωδία, καθώς η ίδια έμεινε στο σπίτι να προσέχει το παιδί του που είχε ανεβάσει πυρετό και ήταν άρρωστο.

