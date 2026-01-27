Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα και ακόμη δύο στελέχη μετά την τραγωδία στα Τρίκαλα

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα και δύο ακόμη στελέχη της εταιρείας μετά την τραγωδία με τις πέντε νεκρές γυναίκες στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες.

Ο ιδιοκτήτης και τα στελέχη συνελήφθησαν μετά την έκρηξη και τη φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, η τραγωδία φαίνεται να προκλήθηκε από διαρροή αερίου και ισχυρή έκρηξη στον χώρο όπου βρίσκονταν οι φούρνοι του εργοστασίου.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με το εργοστάσιο να εξακολουθεί να καπνίζει μετά τη μεγάλης έκτασης φωτιά που ακολούθησε την έκρηξη, ενώ οι αρχές προχωρούν σε αυτοψία και συλλογή στοιχείων.

Όπως προκύπτει από πληροφορίες, οι εγκαταστάσεις της Βιολάντα διέθεταν μελέτη πυρασφάλειας, η οποία είχε κατατεθεί ηλεκτρονικά από αρμόδιο μηχανικό τον Σεπτέμβριο του 2025.

Πώς έγινε η τραγωδία

Η φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, λίγο πριν τις 4:00 π.μ. και έκαψε πτέρυγα του εργοστασίου. Λίγη ώρα νωρίτερα είχε προηγηθεί ισχυρή έκρηξη στο υπόγειο του κεντρικού κτηρίου του εργοστασίου που βρίσκεται στην εθνική οδό Τρικάλων-Καρδίτσας.

Οι τέσσερις νεκρές εργαζόμενες βρέθηκαν στο υπόγειο του εργοστασίου, πολύ κοντά η μία στην άλλη ενώ η 5η νεκρή εντοπίστηκε στον πάνω όροφο.

Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Η φωτιά στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα άφησε πέντε οικογένειες ακρωτηριασμένες, πέντε σπίτια βουβά.

Πέντε γυναίκες που πήγαν νύχτα στη δουλειά τους για το μεροκάματο και δεν θα επιστρέψουν ποτέ ξανά στις αγκαλιές των συζύγων τους και των παιδιών τους.

Η Έλενα Κατσαρού, η οποία ήταν μητέρα ενός 13χρονου αγοριού, σύμφωνα με πληροφορίες εργαζόταν για πολλά χρόνια στην Βιολάντα. Γνώριζε τον χώρο, τους ρυθμούς, τις δυσκολίες. Εκεί στον χώρο που για χρόνια ήταν η δεύτερη ζωή της εγκλωβίστηκε στις φλόγες και άφησε την τελευταία της πνοή.

Έλενα Κατσαρού

Η Βασιλική Σκαμπαρδωνη, μια μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, ζούσε στα Τρίκαλα. Συμφωνα με πληροφορίες μέχρι το 2020 εργαζόταν ως κομμώτρια. Στην πορεία τα σχέδια της άλλαξαν και χρειάστηκε να εργαστεί στην Βιολάντα για να σταθεί οικονομικά όρθια η οικογένεια της. Ο σύζυγος της βρίσκεται σε κατάσταση σοκ καθώς έξι χρόνια μετά την απώλεια του πατέρα του, το 2018 μετά από χειρουργική επέμβαση – τότε ο ίδιος είχε βγει σε τηλεοπτική εκπομπή και είχε καταγγείλει γιατρούς – καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει το αδιανόητο: Να μεγαλώσει μόνος του τα παιδιά του, χωρίς τη μητέρα τους που ήταν η ψυχή του σπιτιού.

Βασιλική Σκαμπαρδώνη

Βαρύ πένθος και για τη Βούλα Μπουκοβαλα που ήταν μητέρα τριών παιδιών. Εργαζόταν στην παραγωγή όταν έγινε η έκρηξη μέσα στο εργοστάσιο και ξέσπασε η φωτιά.

Βούλα Μπουκοβάλα

Η Αναστασία Νασιου, σύμφωνα με πληροφορίες είχε περάσει μεγάλο μέρος της ζωής της στην Γερμανία. Δούλεψε σκληρά στην ξενιτιά και μετρούσε τις μέρες για τη σύνταξη.

Αναστασία Νάσιου

Η πέμπτη γυναίκα, η Αγάπη Μπουνοβα, συμφωνα με πληροφορίες ήταν σύζυγος, μητέρα και γιαγιά, μια γυναίκα-στήριγμα για την οικογένειά της.

Αγάπη Μπουνόβα

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι γυναίκες λίγες ώρες πριν την τραγωδία διασκέδαζαν μαζί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της εταιρείας.

Εν τω μεταξύ, το STAR δημοσίευσε την τελευταία φωτογραφία των τριών γυναικών.

Όταν έγινε η έκρηξη στη βάρδια προβλέπονταν 30 άτομα. Ωστόσο όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, λόγω της εκδήλωσης για την κοπή της πίτας ο διευθυντής μείωσε τον αριθμό των εργαζόμενων σε 12.

Πηγή: ΕΡΤ

protothema.gr