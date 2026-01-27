Οι Αρχές που διερευνούν την έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα άρχισαν να συγκεντρώνουν τα πρώτα στοιχεία για τα αίτια της τραγωδίας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Μετά τον εντοπισμό και της πέμπτης εργαζόμενης, που αγνοούνταν, οι αρμόδιες αρχές προχωρούν στον καθαρισμό των εγκαταστάσεων, προκειμένου να διευκολύνουν την έρευνα των πραγματογνωμόνων και των στελεχών της Διεύθυνης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για τα αίτια της έκρηξης συλλέγοντας υλικό από το σημείο της τραγωδίας αλλά και από καταθέσεις όσων βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/01/26).

Παράλληλα όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η αστυνομια ερευνά αναφορές σύμφωνα με τις οποίες ότι το τελευταίο διάστημα υπήρχε οσμή γκαζιού. Ωστόσο οι δεξαμενές προπανίου που λειτουργούν τους φούρνους βρέθηκαν άθικτες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα πρώτα στοιχεία, δείχνουν διαρροή προπανίου στο εσωτερικό δίκτυο διανομής και από το σημείο αυτό το αέριο φαίνεται πως συγκετρώθηκε στον υπόγειο χώρο όπου προκλήθηκε η έκρηξη.

Παράλληλα, οι επιστήμοντες θεωρούν πιθανό να προκλήθηκε και δεύτερη έκρηξη από τη σκόνη των αλεύρων που υπήρχαν στο χώρο.

Μητέρες με παιδιά στη μοιραία βάρδια

Η απανθρακωμένη σορός και της πέμπτης άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε σήμερα, Τρίτη (27/01/26) το πρωί, δίπλα στις άλλες τέσσερις.

Οι πέντε άτυχες γυναίκες που απανθρακώθηκαν μέσα στο εργοστάσιο, ήταν τέσσερις μητέρες και μία γιαγιά, που είχαν επιλέξει τη νυχτερινή βάρδια, έτσι ώστε να έχουν ελεύθερες τις πρωινές ώρες για τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους.

Η Αγάπη Μπουνόβα ήταν η τελευταία γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή το πρωί της Τρίτης.

«Ήταν μια οικογένεια πολύ αγαπητή στο χωριό. Δούλευαν κάμποσα χρόνια στη Γερμανία και ήρθαν στο χωριό να φτιάξουν ένα σπίτι. Η Αγάπη 15 χρόνια δούλευε στη Βιολάντα, ήθελε έναν χρόνο να βγει στη σύνταξη και τη βρήκε το μοιραίο» είπε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του Μεγαλοχωρίου Τρικάλων στο οποίο ζούσε η άτυχη γυναίκα.

«Ζήτησε να δουλεύει νύχτα γιατί ήθελε την ημέρα να πάει τα εγγόνια στο σχολείο. Ο γιος της και η νύφη της εργαζόταν και η κόρη της ήταν διορισμένη στη Ναύπακτο. Ο σύζυγός της είχε βουλκανιζατέρ και έφευγε και αυτός πρωί-πρωί από το σπίτι» πρόσθεσε ο κ. Τζέλης.

Όταν έγινε η έκρηξη, στη βάρδια προβλέπονταν 30 άτομα. Λόγω της εκδήλωσης για την κοπή της πίτας μόλις το προηγούμενο βράδυ, ο διευθυντής μείωσε τον αριθμό των εργαζόμενων σε 12.

Βομβαρδιμένη ζώνη η γύρω περιοχή

Η επόμενη μέρα της ισχυρής έκρηξης και της φωτιάς βρίσκει το εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα διαλυμένο.

Οι πυροσβέστες επιχειρούν ακόμη στο κομμένο στα δύο εργοστάσιο, με ειδικούς να προσπαθούν να εξηγήσουν τα πυρκαγιάς που έφτασε τους 1.000 βαθμούς Κελσίου.

Οι εικόνες που αποκαλύπτονται στο φως της ημέρας είναι αμείλικτες. Κατεστραμμένα κτήρια, παραμορφωμένες μεταλλικές κατασκευές, λιωμένα μηχανήματα και ένα τοπίο που θυμίζει βομβαρδισμένη ζώνη.

Εκεί όπου μέχρι πριν λίγες ώρες χτυπούσε η καρδιά της παραγωγής, τώρα απλώνεται η απόλυτη σιωπή.

Η επόμενη ημέρα της πυρκαγιάς στην βιομηχανία μπισκότων “Βιολάντα” στα Τρίκαλα, Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026. Από την πυρκαγιά έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες, που είχαν βάρδια την ώρα του συμβάντος. Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται στην εθνική οδό Τρικάλων – Καρδίτσας.ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ

Οι φωτογραφίες από τον χώρο του εργοστασίου καταγράφουν με ωμή καθαρότητα το μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω της η φονική έκρηξη και η φωτιά.

Τμήματα της οροφής έχουν καταρρεύσει, οι γραμμές παραγωγής έχουν μετατραπεί σε άμορφες μάζες μετάλλου, ενώ παντού κυριαρχεί η μυρωδιά της καύσης και της στάχτης.

Στο έδαφος, ανάμεσα σε συντρίμμια και καμένα υλικά, αποτυπώνεται το πραγματικό βάρος της τραγωδίας.

Ένα εργοστάσιο που αποτελούσε σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή, με τις ζημιές να χαρακτηρίζονται εκτεταμένες και, σε μεγάλο βαθμό, μη αναστρέψιμες.

Την ίδια ώρα ειδικά κλιμάκια εξετάζουν κάθε στοιχείο μέσα στα ερείπια.

Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η ένταση της φωτιάς προκάλεσε αλλοιώσεις ακόμη και σε δομικά στοιχεία από χάλυβα, γεγονός που αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις εικόνες της επόμενης μέρας.

